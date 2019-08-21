Семиклассник спас тонущего 10-летнего мальчика в реке в Братском районе

- Помогите! Помогите! – услышал истошные крики 12-летний Влад Агурьянов. Дело было на берегу реки Илирка - это в маленьком поселке Прибрежный, что в Братском районе. Влад, вдоволь нагулявшись на природе, как раз собирался пойти домой. Но, когда до него дошли детские вопли, остановился. Думал, может, показалось? Но нет. Семиклассник понял, что кто-то попал в беду, и побежал обратно к речке.

- У воды сидел школьник, он-то и звал на помощь, - рассказывает «Комсомолке» Влад. – Оказалось, что его друг тонет. Я без раздумий прямо в одежде прыгнул в воду. Мальчик уже пошел ко дну, я несколько раз нырял за ним. Кое-как нашел его на глубине, взял под руки и, что было силы, потянул наверх.

Вместе со спасенным парнишкой Влад поплыл к берегу. Река в этом месте довольно глубокая, но течение небыстрое. Так что сил хватило. Добравшись до заветного берега, он аккуратно перевернул наглотавшегося воды мальчишку на живот. А дальше выручили подбежавшие на шум рыбаки: оказали первую помощь. Ребенок очнулся и задышал. Спасен!

- Мой сын - молодец, что не побоялся вытаскивать парнишку из воды, - с гордостью говорит мама Влада Алена Агурьянова. - Конечно, мне было страшно за него – а вдруг тонущий тоже потянул бы его на дно? Но, к счастью, все кончилось хорошо.

Сам семиклассник, кстати, об опасности в тот момент не думал.

- Я даже напугаться не успел, так быстро прыгнул в воду! – вспоминает юный герой. – Переживал потом только об одном: а что, если бы я в тот момент, когда услышал крик, все-таки пошел домой? Я с этим мальчиком, кстати, знаком – мы учимся в одной школе.

Родители спасенного ребенка отблагодарили Влада - подарили ему деньги на карманные расходы, сказали спасибо и его родителям за воспитание. А потом семиклассника чествовали всем поселком – местные власти поздравили его и передали благодарность от МЧС.

- Теперь Влад мечтает стать спасателем, когда вырастет, - улыбается Алена Агурьянова. – Надеюсь, у него все получится. Он, к слову, очень активный: хорошо учится, участвует в олимпиадах и спортивных соревнованиях в школе. Да и плавать научился сам.

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