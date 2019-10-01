"Это что, призрак?": таинственный силуэт человека запечатлели на фото в Бурятии

- Случайно запечатлела... призрак? - с ужасом подумала жительница Улан-Удэ, разглядывая снимки на своей телефоне.

На днях она сфотографировала кучу пустых коробок, валяющихся возле металлической сетки, которая ограждает мусорные баки возле деревьев. Видимо, хотела потом возмутиться бардаком, поскольку там работники местных магазинов иногда разгружают машины. А потом посмотрела на фотографии повнимательней и увидела странные светлые пятна.

- Это не может быть дымом, там ничего не горело, - уверена сибирячка. - Пятно увеличивается с каждым последующим кадром, принимая очертания, похожие на человека.

Да уж, зрелище жутковатое. В таинственном облачке, действительно, угадывается чей-то силуэт: тело, рука, голова. Автор снимка выложила его в соцсети, чтобы обсудить с другими.

- Тлен, испарения от мусора! - уверенно заявили скептики, взглянув на снимок.

Версий высказали много. Кто-то говорит, что, возможно это рассыпались и развеялись ветром остатки муки (если, конечно, они были среди мусора). Ну или это облачко - всего-навсего выхлопные газы, которые выделяются из незаглушенного автомобиля. Однако девушка, которая отправила в интернет фото, все это отрицает.

- Пятно начало образовываться сверху, если бы оно было связано с кучей, то начало его было бы внизу, - твердо ответила она всем, кто сомневается в таинственности "призрака".

- Исключаете пары и пыль? - все-таки настаивали на своем пользователи соцсетей.

- Во время снимков ничего такого не было! - сказала, как отрезала, девушка.

Что это было на самом деле, сказать трудно. Но сибиряков этот снимок повеселил - все-таки не каждый день видишь в воздухе странные облачка, похожие на человека. Можно и пофантазировать вволю.

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