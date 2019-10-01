"Ленин жив": голову Ильича в Улан-Удэ сравнили с Леонардо ди Каприо

Только забыли о приложении, которое всех "состаривает" по фотографии, как появилось новое, не менее веселое - Gradient. Загружаешь снимок и вуаля - программа показывает, на кого из знаменитостей похож. Сибиряки ради забавы загрузили в программу фотографию 7-метровой головы Ленина из Улан-Удэ. Его двойником неожиданно оказался Леонардо Ди Каприо!

- Наоборот, ожидаемо, - обсуждают фото пользователи соцсетей. - Ильич в детстве был очень даже похож на голливудского актера. В интернете давно гуляют приколы о сходстве этих людей.

Сибирякам такое сравнение пришлось по душе.

- Реинкарнация Ленина! Действительно, есть сходство. Надо пригласить Лео Ди Каприо в Улан-Удэ, пусть посмотрит на памятник, - шутят жители Бурятии в интернете. - Особенно после того, как актер схватился с медведем в кино, сомнений в том, что он из России, нет. Тем более, у него бабушка русская!

Сибиряки даже отметили Ди Каприо в инстаграме в комментариях под фото. Возможно, звезда Голливуда даже увидит и сам прокомментирует этот забавный пост.

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