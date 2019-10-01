2019-10-01T13:13:51+03:00
Общество

"Ленин жив": голову Ильича в Улан-Удэ сравнили с Леонардо ди Каприо

Сибиряки нашли памятнику "двойника" с помощью популярного приложения
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
"Ленин жив": голову Ильича в Улан-Удэ сравнили с Леонардо Ди Каприо. Фото: "Андеграунд Бурятия" в соцсетях."Ленин жив": голову Ильича в Улан-Удэ сравнили с Леонардо Ди Каприо. Фото: "Андеграунд Бурятия" в соцсетях.
Изменить размер текста:

Только забыли о приложении, которое всех "состаривает" по фотографии, как появилось новое, не менее веселое - Gradient. Загружаешь снимок и вуаля - программа показывает, на кого из знаменитостей похож. Сибиряки ради забавы загрузили в программу фотографию 7-метровой головы Ленина из Улан-Удэ. Его двойником неожиданно оказался Леонардо Ди Каприо!

- Наоборот, ожидаемо, - обсуждают фото пользователи соцсетей. - Ильич в детстве был очень даже похож на голливудского актера. В интернете давно гуляют приколы о сходстве этих людей.

Сибирякам такое сравнение пришлось по душе.

- Реинкарнация Ленина! Действительно, есть сходство. Надо пригласить Лео Ди Каприо в Улан-Удэ, пусть посмотрит на памятник, - шутят жители Бурятии в интернете. - Особенно после того, как актер схватился с медведем в кино, сомнений в том, что он из России, нет. Тем более, у него бабушка русская!

Сибиряки даже отметили Ди Каприо в инстаграме в комментариях под фото. Возможно, звезда Голливуда даже увидит и сам прокомментирует этот забавный пост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поцелуй с Лениным: студентка МГУ приехала в Улан-Удэ ради фотографии с 7-метровой головой Ильича

Алиса Цыганкова ведет страничку в соцсетях, посвященную памятникам Ленину, поэтому давно мечтала увидеть гигантскую скульптуру в Бурятии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Победа в каждый дом не просто слова, а действующая акция от Комсомольской правды, которая покорила жителей и гостей города Иркутска.
Ангарчанина, укравшего телефон у 11-летней школьницы, разыскивает полиция
Студентам и аспирантам ИГУ назначены стипендии Президента и Правительства РФ
Китаец убил и расчленил земляка, который задолжал ему деньги в Бурятии
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Вор украл 500 тысяч рублей из магазинов и кафе в Иркутске
Сибиряк с татуировкой "Саша" на правой руке пропал в Иркутской области
Завершен сбор на лечение месячного мальчика из Усть-Илимска
Преступников, которые силой отбирали автомобили у владельцев, задержали в Черемхове
Вынужденную посадку в аэропорту Иркутска совершил самолет, летевший из Новосибирска в Нерюнгри
Книги в жизни: знаменитые снимки фотографа Жан-Марка Годэ выставят в Иркутске
На зимние юношеские Олимпийские игры 2020 поедут керлингисты из Иркутска