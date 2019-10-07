Прямо как рысь Алена: щенок воспитывает енота в иркутском зоопарке

Помните истории про рысь Алену из сибирского зоопарка, которая стала приемной мамой для многих зверят – котят, медвежат, щенят и енотов – кормила их, растила и заботилась? Так вот, сейчас у нее, похоже, появился последователь - забавный щенок Бро, который уже два месяца воспитывает крошку-енота.

- Енотик родился в другом зоопарке, в большой семье, - рассказывает координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Его мама не справлялась с пятью детками, поэтому в августе мы забрали трехнедельного малыша к себе, выкармливали из бутылочки, выхаживали. Но он так привык жить с братьями! В одиночестве Мошка загрустил.

А таким Мошку принесли в зоогалерею и познакомили с песиком. Фото: иркутская зоогалерея.

Малышу срочно нужен был друг. На эту ответственную роль (поскольку еноты – зверьки своенравные, подружатся не с каждым) выбрали щеночка, но необычного, а породистого – пти брабансона. Это декоративная бельгийская собака, очень дружелюбная и компанейская. Ее купили специально для Мошки.

- Малыши сдружились с первой встречи, - рассказывает Людмила Ивушкина. - Бро - почти ровесник енотика, но сразу взял над ним «шефство», стал его воспитывать и оберегать. Пока малыша кормили из бутылочки, он все время пачкался в кашке и молоке, так вот щенок его каждый раз вылизывал. А потом и вовсе научил кроху кушать сухой корм из тарелочки! Показывал, как надо жевать, и тот научился буквально в три дня. Так что благодаря песику наш енот всегда сытый и чистенький, а главное – веселый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/736226" frameborder="0"></iframe> Щенок воспитывает енотика в иркутской зоогалерее..Видео: Юлия ПЫХАЛОВА.

Бро и Мошка уже подросли, но до сих пор живут в одном вольере, вместе играют и спят, по-прежнему кушают из одной тарелки. И так им комфортно вместе, будто они, в самом деле, из одного семейства. Хотя иногда зверьки друг друга удивляют. Например, щенок пытался вслед за енотом лазить по деревьям, но все время только падал и расстраивался. А еще с недоверием принюхивался к бананам, которые просто обожает его названый брат.

- Бро перенимает манеры подопечного, даже играет теперь как енот: смешно бросается на игрушки передними лапками, - смеется Людмила Ивушкина. - За ними особенно интересно наблюдать, когда они думают, что одни. Так счастливо кувыркаются, вылизывают друг друга, играют в «догоняшки». Но стоит им увидеть людей, как бросают всю возню и бегут - просятся на ручки. Очень любят внимание посетителей.

Малыши с удовольствием кушают из одной миски.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, малышам сделали все необходимые прививки, и их уже показывают иркутянам. Даже повзрослев, Бро и Мошка не расстанутся. А зачем? И по размеру, и по характеру эти милаши будут похожи, разлучать их нет необходимости. Так что будет время полюбоваться на эту чудо-парочку.

Веселая парочка не может усидеть на месте - хочется бегать и играть.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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