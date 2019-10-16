2019-10-16T09:29:59+03:00
Происшествия

Массовое отравление студентов в Иркутске: число пострадавших возросло до 19 человек

В кафе, где пообедали отравившиеся Роспотребнадзор нашел нарушения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Массовое отравление студентов в Иркутске: число пострадавших возросло до 19 человекМассовое отравление студентов в Иркутске: число пострадавших возросло до 19 человекФото: Александр ГЛУЗ
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Уже до 19 человек увеличилось количество отравившихся студентов Байкальского государственного университета, которые почувствовали себя плохо, после посещения одной из столовых города. Напомним, 14 октября за помощью к врачам обратилось семь человек, а к утру, 15 октября госпитализация понадобилась уже 14. По словам медиков, среди отравившихся есть не только студенты, но и обычные посетители заведения.

- Все 19 пострадавших госпитализированы в инфекционную больницу, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. – Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Добавим, что этим массовым отравлением уже заинтересовался следственный комитет. Следователи начали свою проверку по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" . Проверяют злополучное заведение и специалисты Роспотребнадзора. В кафе, где пообедали студенты, взяты пробы пищевой продукции и воды. Уже есть первые результаты.

- После обследования пищеблока столовой, выявлены нарушения поточности технологического процесса при приготовлении блюд, нарушения при хранении особо скоропортящихся пищевых продуктов, а также нарушения дезинфекционного режима.- сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области. - Кроме того, там не были созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персонала. По результатам лабораторных исследований биоматериала от пострадавших выделена сальмонелла.

С 15 октября столовая закрыта на неопределенный срок.

Произошло массовое отравление на прошлой неделе и в Братске. Там, после посещения местной закусочной с симптомами острого пищевого отравления, за помощью к врачам обратилось 30 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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