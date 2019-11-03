ДТП в Иркутской области: восемь человек пострадали при столкновении маршрутки и иномарки

Крупное ДТП с маршруткой произошло в Иркутской области вечером 3 ноября. Конкретно, на трассе Р-255 "Сибирь" в Усольском районе столкнулись "Мицубиси Лансер" и маршрутка марки "Мерседес". Удар лоб в лоб был настолько сильным, что машины слетели с проезжей части в кювет, микроавтобус опрокинулся набок.

- Иномарка, за рулем которой была 25-летняя иркутянка, двигалась в Черемхово, а маршрутка - в областной центр, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Водитель легкового авто и 26-летний пассажир госпитализированы. В маршрутке ехали 12 человек, из них пострадали шестеро - три женщины, двое мужчин и 13-летний школьник. Все они доставлены в больницу.

Известно, что за рулем "Мицубиси" была 25-летняя девушкаФото: ГУ МВД по Иркутской области

Дорожные полицейские выясняют, как случилось ДТП. Пока о чьей-либо вине говорить рано. Не исключено, что выпавший и подтаявший снег превратил проезжую часть в гололед. Подробности и причины аварии с маршруткой в Усольском районе станут известны позже.

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