Сибиряк вытащил соседа из горящего дома и сам получил ожоги

Жителя поселка Ореховая падь Олега Семенчука, в 6 утра разбудили крики соседки, которая громко стучалась в окно и просила о помощи. Олег соскочил с кровати, и вышел на улицу.

- Олег, помоги, дом горит, а муж внутри, не выходит, - кричала женщина, которая сама выскочила на мороз без верхней одежды. Бежать ей, собственно больше было некуда, так как в поселке Ореховая падь, который находится на одноименной железнодорожной станции, всего два дома.

Олег Семенчук взглянул в сторону соседского дома, и увидел, что он уже почти полностью охвачен огнем. Кроме того, пламя перекинулось еще и на баню. Пока Олег бежал к горящим постройкам, жена соседа рассказала, что когда они с мужем обнаружили пожар, быстро выбежали на улицу. Но, глава семейства, решил вернуться обратно, чтобы спасти документы и ценные вещи. Однако, забежав в самое пекло, обратно вернуться уже не смог. Он просто надышался дымом, который наполнил все комнаты и прихожую, и тут же упал.

- Я забрался внутрь через разбитое окно, а там дальше вытянутой руки ничего не видно, - рассказывает «КП-Иркутск» Олег Семенчук. – Думал, уже и не найду хозяина, увидел телевизор, и хотел вынести хотя бы его. Но, зайдя в комнату, все-таки нащупал на полу лежащего мужчину. Он был без сознания. Начал его тащить, но начал сильно кашлять, почувствовал, что задыхаюсь сам. Тогда выглянул в окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Подышал, и наконец, дотащил его до окна. Только вытащил наружу, как вокруг полетели горящие доски. Оказалось, обрушилась крыша.

Тут и пожарные подоспели, которые добирались из ближайшего подразделения 12 километров. Полностью дом отстоять не удалось. У него обрушилась крыша и перекрытия. Выяснилось, что пожар произошел из-за печи. Ею неправильно пользовались. Что касается 56-летнего пострадавшего, то его с ожогами 3 степени доставили в Слюдянскую районную больницу. Сам Олег Семенчук даже не заметил, что также получил небольшие ожоги.

- За себя не переживаю, я в порядке, - говорит Олег. – А вот сосед почти неделю находится в больнице. Говорят, его санавиацией отправили в Иркутск. Признаться, когда залазил в горящий дом, об опасности не думал. Главное, для меня было, чтобы сосед выжил. Только сейчас понял, как на самом деле это было страшно и жутко. Врагу не пожелаю оказаться в такой ситуации.

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