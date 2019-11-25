2019-11-25T07:37:04+03:00
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Горная коза неделю не могла спуститься с отвесной скалы в Бурятии: рискуя жизнью, ее спасли альпинисты

Природная ловкость подвела - животное топталось на месте и жалобно кричало [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Горную козу, которая неделю не могла спуститься с отвесной скалы в Бурятии, спасли альпинисты. фото: скриншот видео из группы "Аноним 03 (комментарии)" во "ВКонтакте".Горную козу, которая неделю не могла спуститься с отвесной скалы в Бурятии, спасли альпинисты. фото: скриншот видео из группы "Аноним 03 (комментарии)" во "ВКонтакте".
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Горная козочка застряла на отвесной скале - вот такая абсурдная ситуация на днях случилась в поселке Бичура, что в Бурятии. Животное забралось так высоко, что природная ловкость подвела. Спуститься вниз бедная коза не могла целую неделю! Топталась на узком выступе и жалобно кричала, глядя на проходящих внизу по дороге людей. Местные жители не на шутку забеспокоились.

"Вызывайте альпинистов!", "Жалко очень козу", - писали они в соцсетях, выкладывая фото и видео бедолаги. Сами сибиряки, конечно, не решались лезть за ней на гору - тут явно нужна была помощь специалистов со снаряжением.

Коза неделю просидела на скале в Бурятии, пока ее не сняли альпинисты.Видео: ves_ulan_ude_ в Инстаграме.

Развернулась целая "спецоперация" по спасению горной козы. Узнав о ее беде, из Улан-Удэ приехали двое мужчин из Федерации альпинизма и скалолазания Бурятии. Не бросать же животное на верную гибель! Один из них осторожно забрался на скалу (а высота там, судя по видео - не меньше, чем в три этажа!), обвязал перепуганную козу тросом и вместе с ней медленно спускался вниз, рассчитывая каждый шаг. А на земле смельчака страховал напарник. Все-таки он сильно рисковал собой, спасая козу.

Горную козу, которая неделю просидела на скале, спасли альпинисты в Бурятии.Видео: группа "Аноним 03 (комментарии)" во "ВКонтакте".

Все кончилось хорошо - альпинисты отпустили целую и невредимую козу на свободу. Только вот животное опять потянуло в горы.

- После того как ее сняли, мы проезжали мимо часа через два, она опять по скале бегает, - рассказывает местная жительница Елена Петрова. - Не так высоко уже. А за ней женщина и мужчина - пытались ее согнать. Козы там вечно по утесу гуляют, и никогда таких проблем не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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