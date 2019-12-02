Снегопад в Иркутске 2 декабря: осадки прекратятся только завтра, 3 декабря

Иркутск 2 декабря попал в снежный плен. На дорогах города — транспортный коллапс. Пробки в столице Приангарья оцениваются в 10 баллов. Доехать с утра куда-то вовремя на общественном транспорте, да и на личном не представляется возможным. Такси не приезжает к клиентам на вызов.

Автомагистрали чистить от выпавшего снега начали еще ночью. Как отметили в мэрии, 118 уборочных машин вышли на улицы города. Однако, снегоуборщики не справляются с таким количеством осадков.

- Мы чистим-чистим, снег тут же падает, - разводят специалисты руками.

Проблема расчистки автодорог коснулась, конечно, и федеральных трасс. Для «уборки» магистрали ввели временное ограничение движения для большегрузов в Шелеховском районе с 31 по 70 км.

Тем временем, прогноз погоды неутешительный: снег будет идти весь день и завтрашнее утро.

- Интенсивность осадков начнет снижаться к обеду 3 декабря, - рассказала «КП» заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - За эту ночь выпало 8 мм осадка. Месячная норма 19 мм. Получается уже около 40% от месячной нормы.

Но, как отмечают синоптики, есть в снегопаде и свои плюсы, а именно — комфортные температуры воздуха. Так, этой ночью столбики уличных термометров не опускались в столице Приангарья ниже -10 градусов. Такие же показатели ожидаются и в ближайшее время.

- Днем 2 декабря будет -8...-10 градусов, - подчеркивает Юлия Янькова. - В ночь на 3 декабря показатели останутся такими же.

Преодолеет ли снегопад в Иркутске месячную норму предполагать метеорологи пока не берутся. Наблюдают.

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