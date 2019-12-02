2019-12-02T05:28:40+03:00
Общество

Снегопад в Иркутске 2 декабря: осадки прекратятся только завтра, 3 декабря

Город сковали 10-балльные пробки, за ночь выпало около 40% месячной нормы осадков
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Снегопад в Иркутске 2 декабря: осадки прекратятся только завтра, 3 декабряСнегопад в Иркутске 2 декабря: осадки прекратятся только завтра, 3 декабряФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Иркутск 2 декабря попал в снежный плен. На дорогах города — транспортный коллапс. Пробки в столице Приангарья оцениваются в 10 баллов. Доехать с утра куда-то вовремя на общественном транспорте, да и на личном не представляется возможным. Такси не приезжает к клиентам на вызов.

Автомагистрали чистить от выпавшего снега начали еще ночью. Как отметили в мэрии, 118 уборочных машин вышли на улицы города. Однако, снегоуборщики не справляются с таким количеством осадков.

- Мы чистим-чистим, снег тут же падает, - разводят специалисты руками.

Проблема расчистки автодорог коснулась, конечно, и федеральных трасс. Для «уборки» магистрали ввели временное ограничение движения для большегрузов в Шелеховском районе с 31 по 70 км.

Тем временем, прогноз погоды неутешительный: снег будет идти весь день и завтрашнее утро.

- Интенсивность осадков начнет снижаться к обеду 3 декабря, - рассказала «КП» заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - За эту ночь выпало 8 мм осадка. Месячная норма 19 мм. Получается уже около 40% от месячной нормы.

Но, как отмечают синоптики, есть в снегопаде и свои плюсы, а именно — комфортные температуры воздуха. Так, этой ночью столбики уличных термометров не опускались в столице Приангарья ниже -10 градусов. Такие же показатели ожидаются и в ближайшее время.

- Днем 2 декабря будет -8...-10 градусов, - подчеркивает Юлия Янькова. - В ночь на 3 декабря показатели останутся такими же.

Преодолеет ли снегопад в Иркутске месячную норму предполагать метеорологи пока не берутся. Наблюдают.

Читайте также:

ДТП с автобусом под Читой: при падении с моста в Забайкалье чудом выжили 22 пассажира. Под Читой сорвался с моста в реку рейсовый автобус, в ДТП погибло 19 человек [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие газовые колонки 2019: рейтинг топ-7 по версии КП
Газовые водонагреватели – отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить на оплате горячей воды. К тому же многие модели могут работать от баллона, что позволяет не зависеть от централизованных коммуникаций
Новости 24
Перекрыта федеральная трасса "Байкал": из-за снегопада ограничено движение фур до Култука
Убирать снег с улиц Иркутска 2 декабря начали еще ночью
Пробки 10 баллов утром 2 декабря в Иркутске: мешает снег и ДТП
Прогноз погоды на 2 декабря в Иркутске: снег и ветер до 10 м/с
Список пострадавших в ДТП с автобусом под Сретенском в Забайкалье обновлен
Иркутский баскетбольный клуб "Сибирские медведи" начнет серию домашних матчей 2 декабря
Сбор денег для пострадавших в ДТП с автобусом под Читой: как помочь пострадавшим и семьям погибших
Автобус, рухнувший с моста в Забайкалье, поставили на колеса
Автобус упал с моста в реку в Забайкалье: известно о 19 погибших
Прокуратура Забайкальского края начала проверку после падения автобуса с моста
Иркутянка получила условный срок за то, что прописала в квартире мигранта
Двое жителей Бурятии потеряли более 700 тысяч рублей, совершая покупки в интернете
Иркутский "Рекорд" завоевал Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд
Движение транспорта по улице Полярная в Иркутске ограничат почти на месяц