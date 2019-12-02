2019-12-02T04:35:43+03:00
Общество

Убирать снег с улиц Иркутска 2 декабря начали еще ночью

Более 100 снегоуборочных машин чистят дороги
Мария КНЯЗЕВА
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Убирать снег с улиц Иркутска 2 декабря начали еще ночьюУбирать снег с улиц Иркутска 2 декабря начали еще ночьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Снег в Иркутске начал идти ночью 2 декабря. Когда стало понятно, что осадки будут значительными на улицы города выехала снегоуборочная техника.

- Чистят дороги 118 снегоуборочных машин, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации города Иркутска. - На маршруты они вышли еще ночью.

Однако, осадки не заканчиваются и, по прогнозам синоптиков, снег в Иркутске, а также в Чунском, Братском, центральных и южных районах Приангарья не прекратится в течение всего дня.

Тем временем, региональный центр сковал транспортный коллапс. Пробки на дорогах города утром 2 декабря оцениваются сервисом Яндекс. Пробки в 10 баллов. На центральных автодорогах около десятка ДТП. Есть аварии и на прилегающих улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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