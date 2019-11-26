В Нижнеудинском районе после наводнения восстановили мосты и дороги

Две волны наводнения, которые обрушились на Иркутскую область летом 2019 года, разрушили множество мостов и дорог. Благодаря взаимодействию и слаженной работе разных организаций и ведомств, транспортное сообщение удалось восстановить достаточно быстро. Особо проявили себя специалисты Нижнеудинского филиала Дорожной службы Иркутской области, которые в кратчайшие сроки устанавливали новые мосты и ремонтировали трассы.

Фото: предоставлены пресс-службой ДСИО

В частности, филиал досрочно завершил аварийно-восстановительные работы паромной переправы через реку Уду «Казачья Бадарановка», которая была затоплена во время стихийного бедствия. После понижения уровня воды и детального обследования стало ясно, что поводок полностью разрушил правую пристань, затопил плавучие причалы, размыл берег, увеличив ширину реки на 38 метров.

Восстановление «Казачьей Бадарановки» представляло собой сложную техническую задачу. Специалистам-дорожникам необходимо было завести на берег более 11 тысяч квадратных метров скального грунта, притом что расстояние до ближайшего карьера с необходимыми инертными материалами - 78 км.

Такая сложная логистика увеличивала сроки аварийно-восстановительных работ на два месяца, но дорожники успешно вышли из ситуации, применив необычное техническое решение. Они изменили конструкцию ряжа, развернув его параллельно руслу реки, а не перпендикулярно, как было до летнего паводка. Это позволило сократить объем необходимого грунта и обеспечить ускоренные сроки ввода паромной переправы.

Фото: предоставлены пресс-службой ДСИО

- Паромная переправа - это стратегический объект в нашем районе. Для нас вернуть в строй этот участок дорожно-транспортной сети было очень важно, поскольку без парома ни о каком восстановлении нормальной жизни населения отдаленных деревень говорить не приходится. Доставлять продукты на лодках сложно, не говоря уже о стройматериалах и других крупногабаритных предметах. Для жителей отдаленных населенных пунктов, таких как Шипицыно, Заречье, Тони, Катарма и других, паромная переправа - это самый короткий путь до районного центра и поселений, расположенных на другом берегу. Без «Казачьей Бадарановки» добраться до дома людям очень сложно - приходится давать большой крюк через город Алзамай, а это около 150 км. Через паром также проходит и дорога на Чуну, - рассказал директор Нижнеудинского филиала АО «ДСИО» Игорь Бродский.

Пока шло восстановление переправы, людей перевозили на лодках. Чуть позже в распоряжении филиала появилась и комфортабельная аэролодка для транспортировки пассажиров и багажа. В целом восстановительные работы заняли один месяц.

Игорь Бродский также отметил, что с июля по ноябрь этого года филиал построил четыре металлических моста - два через реку Ут, по одному через Рубахинку и Куйт. Восстановлены мосты к селу Порог, через реку Милютка по дороге в Атагай, два моста - на 33 км и 40 км - дороги Шумский - Чехово. Кроме того, установлены водопропускные трубы на дорогах Нижнеудинск - Боровинок - Чуна (70 км), Катарбей - Миллерово, Нижнеудинск - Порог (2 штуки: 9 км и 40 км), Шумский - Чехово (9 штук), Вершина - Катарбей - Мунтубулук (2 штуки: 50 км и 89 км). Плюс ко всему, восстановлены земельное полотно (156 км) и дорожная одежда на протяжении 123 км.

- В течение июля и августа автомобили нашего и других филиалов Дорожной службы Иркутской области вывозили крупногабаритный мусор из Нижнеудинска и завозили песчано-гравийную смесь для ремонта городских дорог. Мы восстановили береговую линию в районе улицы Островского, укрепили высоковольтную опору, которая в результате наводнения оказалась в русле реки, - сообщил Игорь Бродский.

Фото: предоставлены пресс-службой ДСИО

В рамках устранения последствий наводнения в Нижнеудинском районе в восстановительных работах были задействованы мостоотряд Дорожной службы и подрядные организации, привлекалась техника других филиалов ДСИО.

Несмотря на нагрузку, связанную с ликвидацией последствий паводка, Нижнеудинский филиал АО «ДСИО» завершил работы по капитальному ремонту участка дороги Нижнеудинск - Боровинок - Алзамай протяженностью 4,8 км. Сдать объект планировалось в декабре, но он готов уже сегодня.

В настоящее время специалисты занимаются ремонтом дороги от Алзамая до Костино, завершают строительство берегоукрепительных сооружений на реке Ут по трассе Шумский - Чехово.

НАША СПРАВКА

Нижнеудинский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» обслуживает в Нижнеудинском районе 500 километров автомобильных дорог, 48 мостов, 350 водопропускных труб и паромную переправу. Филиал имеет четыре карьера, дробильный комплекс по производству щебня и отсева, асфальтобетонный и бетонорастворный заводы.

КОНКРЕТНО

Какие мосты восстановлены

1. Деревянный через реку Милютка по дороге Нижнеудинск - Боровинок - Чуна.

2. Металлический через ручей без названия на дороге Шумский - Чехово.

3. САРМ (средний автодорожный разборный мост) через реку Ут по трассе Шумский - Чехово.

4. Металлический через ручей без названия по дороге Нижнеудинск - Порог.

5. САРМ через реку Куйт по дороге Нижнеудинск - Порог.

6. САРМ через реку Рубаниха по трассе Нижнеудинск - Порог.

7. САРМ через реку Ут по дороге Вершина - Катарбей - Мунтубулук.

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