2019-11-26T12:43:22+03:00
Происшествия

Сибиряку, который убил жену из-за того, что она его "пилила", дали 9,5 лет колонии

Весной 36-летний братчанин хитростью вывез супругу в лес и задушил, а потом заявил, что она пропала без вести
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сибиряку, который убил жену из-за того, что она его "пилила", дали 9,5 лет колонии. Фото: архив семьи.Сибиряку, который убил жену из-за того, что она его "пилила", дали 9,5 лет колонии. Фото: архив семьи.
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- Анечка, моя жена, пропала! – 3 апреля бил тревогу 36-летний братчанин Дмитрий Петров. Всполошил родных, заявил в полицию. Тогда никто и не подозревал, что мужчина сам же придушил жену и бросил в лесу. На поиски он не рвался, и это показалось следователям подозрительным. И не зря – на допросе он сам сознался, что расправился с супругой.

- Достала она меня. Постоянно пилит и пилит. В итоге нервы не выдержали, и я решил ее убить, - заявил Дмитрий.

Прожили они вместе семь лет. Конфетно-букетный период, пышная свадьба, рождение ребенка - поначалу все было хорошо. По словам отца погибшей, Дмитрий казался надежной опорой для дочери – образованный, востребованный инженер, когда-то отслужил в пограничных войсках. Но с появлением сына начались скандалы, Дмитрий уволился с работы.

- Почему, не знаем, - рассказывал папа Анны, Владимир. - Может, хотел чего-то большего. Полтора года он не работал, выпивал, проигрывал деньги в азартных онлайн-играх.

И вот Дмитрий задумал расправу над супругой. Он пообещал ей сюрприз, а сам привез в лес, оглушил молотком и придушил. Родители Анны все еще не могут прийти в себя после потери, а особенно тоскует по маме трехлетний сынишка.

Ну а его отец отправится за решетку.

- Мужчине дали 9 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, - рассказали «Комсомолке» в Братском районном суде. – Приговор не вступил в законную силу.

Имена и фамилии героев изменены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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