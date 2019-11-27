2019-11-27T07:22:58+03:00
Происшествия

«Верни чужой долг!»: коллекторов в Бурятии оштрафовали на 50 тысяч рублей за настойчивые звонки

Вышибалы надоедали женщине, которая не занимала денег
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Верни чужой долг!»: коллекторов в Бурятии оштрафовали на 50 тысяч рублей за настойчивые звонки«Верни чужой долг!»: коллекторов в Бурятии оштрафовали на 50 тысяч рублей за настойчивые звонкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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- Верни чужой долг, - настойчиво названивали коллекторы жительнице Улан-Удэ.

- Так не я занимала деньги! – изумлялась женщина в ответ.

- Да нам все равно! Раз ваш телефон указан в договоре, значит, рассчитываться придется вам, - не отставали вышибалы.

За два дня надоедливые коллекторы набрали ее номер телефона четыре раза. И до того сибирячке надоело отвечать на звонки по поводу чужого долга, что она обратилась в службу судебных приставов. После проверки специалисты приняли решение - оштрафовать коллекторское агентство за надоедливость.

Но сотрудники бюро не согласились с таким поворотом событий. По их мнению, четыре звонка за пару дней – не такое уж грубое нарушение. А еще заявили, что якобы не знали о том, что звонят вовсе не должнику: мол, раз в кредитном договоре этот телефон указан, то трубку непременно возьмет заемщик.

- Арбитражный суд отклонил доводы коллекторов, - рассказали в УФСССП по Бурятии. – Учитывая, что агентство звонило не должнику, а третьему лицу без его согласия, за это ему придется выплатить штраф 50 тысяч рублей.

Известно, что это федеральная организация, которая входит в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств – НАПКА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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