2019-11-27T15:09:02+03:00
Происшествия

Автомобилиста, который сбил 9 сотрудников ГИБДД в Иркутске, осудили на 4 года

Будучи пьяным, водитель не справился с управлением и врезался в патрульные машины и полицейских [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Автомобилиста, который сбил 9 сотрудников ГИБДД в Иркутске, осудили на 4 года. Фото: СУ СКР по Иркутской области.Автомобилиста, который сбил 9 сотрудников ГИБДД в Иркутске, осудили на 4 года. Фото: СУ СКР по Иркутской области.
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В расследовании резонансного ДТП с десятью пострадавшими, случившегося полтора года назад в Иркутске, поставлена точка. Суд вынес приговор автомобилисту, который ночью 29 июля 2018 года сбил на Иркутном мосту девять дорожных полицейских и водителя легкового авто.

Как все случилось? Горожанин сел за руль «Форд Фокус» пьяным, решил прокатиться по ночному городу. В это же время несколько экипажей полицейских преследовали лихача на "Тойоте Филдер". Применили табельное оружие, вскоре остановили водителя на Иркутном мосту и стали оформлять на него протокол. И в этот момент на мост вылетел тот самый выпивший автомобилист! Он протаранил патрульные машины и сбил стоящих рядом людей.

- На допросе мужчина пояснил, что пытался помочь задержать лихача, за которым была погоня, но не справился с управлением - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. - В итоге 29-летний мужчина признан виновным по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Водитель отправится на четыре года в колонию строгого режима.

Видео: автомобилист сбил 9 сотрудников ГИБДД в Иркутске.Видео: СУ СКР по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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