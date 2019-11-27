Автомобилиста, который сбил 9 сотрудников ГИБДД в Иркутске, осудили на 4 года
В расследовании резонансного ДТП с десятью пострадавшими, случившегося полтора года назад в Иркутске, поставлена точка. Суд вынес приговор автомобилисту, который ночью 29 июля 2018 года сбил на Иркутном мосту девять дорожных полицейских и водителя легкового авто.
Как все случилось? Горожанин сел за руль «Форд Фокус» пьяным, решил прокатиться по ночному городу. В это же время несколько экипажей полицейских преследовали лихача на "Тойоте Филдер". Применили табельное оружие, вскоре остановили водителя на Иркутном мосту и стали оформлять на него протокол. И в этот момент на мост вылетел тот самый выпивший автомобилист! Он протаранил патрульные машины и сбил стоящих рядом людей.
- На допросе мужчина пояснил, что пытался помочь задержать лихача, за которым была погоня, но не справился с управлением - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. - В итоге 29-летний мужчина признан виновным по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Водитель отправится на четыре года в колонию строгого режима.
Видео: автомобилист сбил 9 сотрудников ГИБДД в Иркутске.Видео: СУ СКР по Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU