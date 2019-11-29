2019-11-29T12:33:33+03:00
Здоровье

Детская стоматология Иркутск «Кристалл» - советы экспертов, лечим зубки детям

Консультирует врач детской стоматологии «Кристалл» в Иркутске Елена Титова
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Консультирует врач детской стоматологии «Кристалл» в Иркутске Елена ТитоваКонсультирует врач детской стоматологии «Кристалл» в Иркутске Елена ТитоваФото: Александр МЕДВЕДЕВ
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- Детская стоматология в Иркутске. С какого возраста необходимо показывать малыша доктору?

- Зачем лечить молочные зубы, если они все равно сменятся?

- В каких случаях можно использовать медикаментозный сон?

- Как подобрать зубную пасту и щетку для малыша?

- Как правильно проводить гигиену?

- Что делать, если ребенок отказывается чистить зубы?

- Профилактика кариеса.

Почему важно с детства заниматься зубками ребенка.

На эти и другие вопросы в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске отвечает врач-стоматолог-терапевт стоматологии «Кристалл» Елена Титова.

Семейная стоматология «Кристалл» в Иркутске: ул.Боткина, 7/2, тел.: +7 (3952) 50-52-03. Сайт: www.cristal-clinic.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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