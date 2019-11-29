Детская стоматология Иркутск «Кристалл» - советы экспертов, лечим зубки детям
- Детская стоматология в Иркутске. С какого возраста необходимо показывать малыша доктору?
- Зачем лечить молочные зубы, если они все равно сменятся?
- В каких случаях можно использовать медикаментозный сон?
- Как подобрать зубную пасту и щетку для малыша?
- Как правильно проводить гигиену?
- Что делать, если ребенок отказывается чистить зубы?
- Профилактика кариеса.
Почему важно с детства заниматься зубками ребенка.
На эти и другие вопросы в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске отвечает врач-стоматолог-терапевт стоматологии «Кристалл» Елена Титова.
Семейная стоматология «Кристалл» в Иркутске: ул.Боткина, 7/2, тел.: +7 (3952) 50-52-03. Сайт: www.cristal-clinic.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU