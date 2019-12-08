Ждать осталось недолго: полный текст Библии на бурятском языке готовят к публикации

Интерес к христианству у бурят начал активно проявляться с 1990-го года: возрождаются церкви, общины, приходы. Однако, пока жителям Бурятии на родном языке доступен только «Новый завет». Именно эту книгу используют священнослужители православных церквей республики во время богослужений на Пасху - читают Евангелие. Появилась она сравнительно недавно, в 2010 году. Сейчас в Москве проходят итоговые консультации по подготовке к публикации полного перевода Библии на современный литературный бурятский язык.

- Во встречах принимают участие переводчик Дарима Райцанова, богословский редактор Лука Маневич, директор Института перевода Библии Виталий Войнов, консультант Ленарт де Рехт, заместитель директора Санкт-Петербургского отделения Российского Библейского Общества Вадим Жижин, - сообщает официальный сайт Института перевода Библии. - К группе также присоединился представитель Бурятской митрополии священник Алексий Шевцов.

Подготовка к публикации перевода, конечно, ведется по благословению Митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия. Кажется, что наконец-то 25-летние труды в скором времени найдут свое воплощение и верующие буряты-христиане смогут взять в руки Священное писание на родном языке.

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