2019-12-08T16:56:13+03:00
Общество

Где в Сибири дешевле новогодний стол

Накрываем 31 декабря «как следует»: два тазика салатов, бутерброды с икоркой, шампанское, торт и апельсины
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Накрываем 31 декабря на стол «как следует»: "Селедка под шубой" обязательнаНакрываем 31 декабря на стол «как следует»: "Селедка под шубой" обязательнаФото: Иван ПРОХОРОВ
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Новый год для сибиряка - это традиция. А традиция - это вся семья или веселая компания за столом, елка с горящими гирляндами и непременный концерт по телевизору. А стол, как и положено, ломится от угощений. Ну, ломится-не ломится, а без тазика салата оливье и еще селедки под шубой - и праздник не праздник. А еще без икорки, холодца, торта, апельсинов и бутылки шампанского. На встрече 2020-го вряд ли кто-то будет экономить. Но мы все же решили посчитать, во сколько обойдется праздник для жителей Сибири.

Договоримся сразу. Холодец, как, допустим, маринованные опята и соленые грузди, - это на ваше усмотрение. Статистика, конечно, знает все, но стоимость хорошей рульки и пары ножек в разных городах необъятной страны не учитывает. Как не знает и того, какие грибы вы любите. А вот все остальное мы посчитали. И что вышло?

Селедка под шубой и традиционное оливье

Селедка под шубой дороже всего в Иркутске, Красноярске и Новосибирске, а дешевле в Омске и Барнауле. Почему? Во-первых, филе сельди в Иркутске - 473,5 рубля, в Красноярске - 466,4, тогда как в Новосибирске почти на сотню дешевле - 381,8 рубля, как и в Барнауле, а в Омске и того меньше - 351,3 рубля.

А еще в Приангарье особо придирчиво относятся к майонезу - выбирают натуральный. Правда, за год он подскочил в цене на 15 рублей и сейчас, по данным статистики, средняя цена этого продукта - 200 рублей за килограмм, тогда как, допустим, в Омске - 139,4 рубля. В Барнауле подороже - 166,7, но в аграрном регионе все остальное, что необходимо для этого блюда, стоит буквально копейки. Скажем, картошка на Алтае в начале ноября (этими данными сейчас оперирует статистика) продавалась всего за 12,9 рубля за килограмм, а десяток яиц шел за 49.

Какой новогодний стол без Оливье?! Фото: Иван ПРОХОРОВ

Какой новогодний стол без Оливье?!Фото: Иван ПРОХОРОВ

Похожий расклад и по оливье. Тут, правда, мы не стали закладывать цену зеленого горошка, которого по рецепту требуется 400 граммов. Его статистика отдельно не учитывает. Но можно смело прибавить к цене готового салата по сотне - примерно столько вам обойдется нужного объема баночка качественного продукта. Соленые огурчики на это блюдо у части хозяек свои, но мы учли стоимость покупного - по средней цене маринованных овощей. А в остальном стоимость оливье определяет цена входящих в его состав овощей и яиц. Вышло, что самое дешевое новогоднее блюдо - в Омске и Барнауле, а самое дорогое - в Иркутске и Кызыле.

"Калькулятор "КП"" Фото: Наталья ВИБЕ

"Калькулятор "КП""Фото: Наталья ВИБЕ

Двух тазиков салатов вполне хватит, чтобы угостить семью из четырех человек. А что еще ставим на стол?

Деликатесы покупаем заранее

Уже сейчас запасливые хозяйки атакуют супермаркеты - такие продукты, как икра и шампанское, нужно покупать сильно заранее, перед Новым годом цены на них взлетают, притом что они и так весьма недешевые.

Понятно, что в джентльменский новогодний набор обычно входит не килограмм апельсинов, а много больше. И не килограмм красной икры, а много меньше. Ну и шампанского на компанию покупают несколько бутылок. Но мы решили ограничиться стандартными измерениями - всего по литру и по килограмму. В конце концов, так проще сравнивать. И вот что вышло.

Начнем, пожалуй, с Иркутска. Килограмм красной икры (гулять так гулять!) в этом году обходится горожанам в 3364 рубля. Серьезная сумма. Но мы же помним о возможности купить 100-граммовую баночку деликатеса, правда? Куда дороже лакомство в Новосибирске и Омске. В этих городах уже в октябре цена продукта была около 3800 и выше. А в соседних с ними Кемерове и Горно-Алтайске - на тысячу дешевле.

С тортами история еще интереснее. Самые дорогие (конечно, статистика вычисляла средние цены за кило) в Новосибирске - 559,6 и Омске - 500 рублей, а самые дешевые в Иркутске и Кызыле.

Поэтому и общая стоимость классического новогоднего набора такая. Больше всего заплатят, накрывая стол «по всем правилам», в Омске и Томске, а сэкономить удастся, по сравнению с соседями, в Кемерове и Горно-Алтайске.

Стоимость новогоднего набора по Сибири Фото: Наталья ВИБЕ

Стоимость новогоднего набора по СибириФото: Наталья ВИБЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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