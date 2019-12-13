«В сложившейся ситуации это будет лучше»: Сергей Левченко объяснил свой уход с поста губернатора Иркутской области

Сергей Левченко написал заявление об отставке с поста губернатора Иркутской области по собственному желанию. Президент России его подписал. Сегодня экс-глава региона объяснил свое решение, опубликовав обращение к землякам в соцсетях.

- Дорогие земляки, я хочу обратиться к вам с важными словами. В 2015 году вы доверили мне свои голоса, и это было для меня главным стимулом в работе. Мы многое сделали за эти годы: увеличили бюджет в два раза и сократили государственный долг. Незаконные рубки стали меньше на 50 %, а налоги от лесного и другого крупного бизнеса выросли в три раза. Мы стали строить больше школ, больниц и других социальных объектов. В Иркутске начали проводить сложнейшие операции по пересадке печени, а в 2020 году состоится первая операция по трансплантации сердца. Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров страны по темпам развития культуры. Мы первые в стране начали массово осваивать целинные земли. Мы много чего сделали впервые. Конечно, были и ошибки. Но все же, я хочу поблагодарить тех людей, которые работали со мной все эти годы.

Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области, - написал экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В своем послании он также упомянул о критике в его адрес, и отметил, что не может позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают для региона многое.

- Это и главы муниципальных образований, и рядовые госслужащие, которые без выходных трудились в зоне наводнения. Видит Бог, что мы работали вместе и не обращали внимания на партийную принадлежность. К сожалению, так устроена наша жизнь, что многие из этих людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня.

Дорогие земляки, в 2015 году Иркутскую область стали называть самым свободным регионом в стране. У нас появилась дискуссия в парламенте, а СМИ начали говорить о тех проблемах, о которых раньше было принято молчать. То, что нам удалось сделать, – это не моя заслуга, а заслуга свободного духа жителей области и политической конкуренции. Я очень хочу, чтобы так было и дальше. И я уверен, что так будет. Спасибо вам всем!- обратился к жителям Сергей Левченко.

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