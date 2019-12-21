2019-12-21T04:34:26+03:00
Общество

Погода на 21 декабря в Иркутске: днем небольшой снег и до -15

По Иркутской области до -40
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 21 декабря в Иркутске: днем небольшой снег и до -15Погода на 21 декабря в Иркутске: днем небольшой снег и до -15Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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После теплой рабочей недели, когда в Иркутске воздух прогревался до -9, в эти выходные в нашем городе вновь похолодает. Уже в ночь, на субботу, 21 декабря столбик термометра опустился до -22 градусов. Днем теплее, но не намного. Синоптики обещают нам -13, -15 градусов. При этом будет пробрасывать небольшой снег. Подует восточный ветер 2-7 м/с.

По Иркутской области также ожидается заметное похолодание. 21 декабря переменная облачность, местами небольшой снег, утром туман, ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура при прояснении опуститься до -30,-35, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами -14,-19º, в северных и Верхнеленских районах и вовсе -40,-45, при облачной погоде -30,-35. Днем -13,-18°, местами -23,-28°, в Нижнеудинском районе и в горах Южного Прибайкалья местами -9,-14º, в Чунском, северных и верхнеленских районах -23,-28°, местами -33,-38 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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