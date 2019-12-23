Единый центр по поддержке предпринимателей появится в Иркутске

В Иркутске 25 декабря 2019 года состоится открытие центра «Мой бизнес», который будет предоставлять предпринимателям целый комплекс услуг. Это центр, где владельцы своего дела и те, кто только планирует открыть свой бизнес, смогут получить комплексную поддержку по принципу «одного окна» в виде профессиональных услуг для бизнеса, обучающих курсов, помощи в поиске инвесторов и финансирования. Центр создан в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Он откроется в самом центре города, в районе сквера Кирова, на улице Рабочей. Благодаря этому, предпринимателю или человеку, который думает открыть бизнес, больше не придется ездить по разным районам областного центра, чтобы получить весь необходимый комплекс услуг.

- Центр объединит на одной площадке все организации поддержки бизнеса, что позволит снизить административные барьеры и повысить качество услуг для предпринимателей региона, - сообщил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев.

Так, центр «Мой бизнес» в Иркутске объединит под одной крышей инфраструктуру поддержки предпринимательства региона: фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Фонд микрокредитования, Иркутский областной гарантийный фонд, а также региональный Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития и Корпорацию развития Иркутской области. Здесь же откроется 10 окон МФЦ для бизнеса, разместятся представители фонда социального страхования, антимонопольной службы, инспекции труда, службы по надзору в сфере здравоохранения, комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска, МСП банка, Сбербанка, а также бизнес-омбудсмена Иркутской области. Таким образом, бизнес сможет взаимодействовать с представленными органами власти и организациями, не замечая организационных и иных границ.

Фото: мойбизнес.рф

- Главная задача - предоставить доступ ко всей информации о существующих мерах поддержки и максимально упростить процесс получения помощи при создании нового или ведении действующего бизнеса, - сказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова.

Один из приоритетов центра «Мой бизнес» - индивидуальный подход и оказание комплексной, всесторонней поддержки каждому бизнесмену. Здесь предприниматель получит квалифицированную консультацию по развитию своего бизнеса, независимо от его стадии. Например, фонд «Центр поддержки предпринимательства в Иркутской области» поможет при реализации какой-либо идеи связанной с началом бизнеса. Это касается и обучения основам предпринимательства для начинающих (расчета рентабельности проекта и оценки перспектив его развития, консультирования в части налогового и юридического законодательства), и оказания услуг по проведению маркетинговых исследований, производственного аудита для действующих промышленных предприятий, а также содействия в участии бизнеса в выставках и ярмарках в рамках экспортной деятельности.

В центре «Мой бизнес» предприниматель сможет получить и соответствующее его запросам финансирование на развитие. Например, средства в сумме до 5 млн рублей и по ставке не выше 10% может предоставить Фонд микрокредитования Иркутской области. Сегодня это один из востребованных в регионе финансовых инструментов поддержки.

Вместе с тем предприниматель, если ему нужно привлечь заёмные средства в размере свыше 5 млн рублей или возникла потребность в оформлении финансовой аренды (лизинга), может получить всю необходимую информацию в Иркутском областном гарантийном фонде, который помогает подобрать подходящий источник финансирования и при необходимости предоставляет поручительство в качестве залогового обеспечения.

Фото: мойбизнес.рф

На площадке Центра также будут представлены услуги кредитных организаций. Это даст бизнесу возможность сразу, на месте, открывать и использовать расчетные счета, в том числе для получения финансирования.

Далеко не каждый предприниматель может разобраться в законодательной базе, поэтому на площадке разместится консалтинговая компания, у которой можно будет проконсультироваться по вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами, узнать больше о том, как в действующих условиях выстроить налоговую политику, автоматизировать бухгалтерский и управленческий учет. Кроме того, в центре на регулярной основе будет проводить консультации уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Центр «Мой бизнес» сможет предложить предпринимателям более 180 вариантов реальной помощи и поддержки, таких как:

- финансовая, информационная, консультационная;

- в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества;

- для ведения внешнеэкономической деятельности;

- для сельскохозяйственной деятельности;

- услуги по разработке стратегии развития бизнеса, а также организационной структуры и системы управления бизнесом; по разработке франшиз, маркетинговой стратегии бизнеса,

рекламной компании;

- консультации по вопросам управления логистикой;

- лизинг транспортных средств, спецтехники, машин и оборудования для различных отраслей и еще многое другое.

В центре «Мой бизнес» внедрят систему управления очередью. Это будет удобно всем - и предпринимателям, и институтам поддержки.

Также центр «Мой бизнес» совместят с коворкинг-зоной и конференц-залом: предпринимателям будет где пообщаться, поделиться опытом, обсудить проблемы и достижения.

Фото: мойбизнес.рф

Ведение бизнеса предусматривает постоянное общение с партнерами, клиентами, сотрудниками и другими важными и нужными людьми, поэтому руководителю организации, независимо от ее размеров и формы собственности, важно найти хорошее место для подобных встреч.

Фото: мойбизнес.рф

Как правило, они проводятся в переговорных зонах или конференц-залах. Однако не каждый предприниматель может позволить себе выделить площадь под такие помещения. Кроме того, в случае нечастых встреч вкладывать значительные средства в обустройство комнат для переговоров - нерационально. А конференц-зал вместимостью до 100 человек и переговорные, оснащенные конгресс-системой, позволят быстро и просто решить проблему с тем, куда пригласить бизнес-партнеров на деловую встречу, или где организовать конференцию.

Фото: мойбизнес.рф

Всего предусмотрено 8 комфортабельных, оборудованных необходимой техникой переговорных для деловых встреч любого формата - как открытых, так и конфиденциальных. Возможность арендовать такое помещение будет у каждого предпринимателя.

Напомним, что центры «Мой бизнес» уже работают более чем в 40 областных центрах регионов России. К 2020 году практически во всех субъектах РФ их откроется еще не менее 100. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в целях улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года. Его задачи - увеличить число предпринимателей на 30% (с 19,2 млн до 25 млн человек) и поднять долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 22,3% до 32,5%.

Торжественное открытие центра «Мой бизнес» состоится в Иркутске 25 декабря по адресу: улица Рабочая, 2а/4. Для участия рекомендуется предварительно зарегистрироваться на сайте: мб38.рф.

В Иркутской области центр «Мой бизнес» открывается в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» реализует Иркутский областной гарантийный фонд при поддержке министерства экономического развития региона и правительства Иркутской области.