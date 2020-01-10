Откопал из сугроба: пес, который недавно обрел семью, спас уличного щенка от гибели на морозе

Крохотная кучерявая собачка и огромный золотистый ретривер сидят, крепко прижавшись друг к другу - эта милая фотография, опубликованная на днях в аккаунте приюта "Добрые руки Братск" растрогала сибиряков. Оба питомца еще совсем недавно были бездомными, а теперь оба живут дома, в тепле и сытости. Причем большой пес Чарлик спас малышку от верной смерти! А началась эта история пару месяцев назад.

- У Чарлика непростая судьба, - рассказывает "Комсомолке" его хозяйка Светлана. - Ему уже 10 лет, насколько я знаю, раньше он был плодовитым, владельцы разводили щенков. Но потом пес им надоел, они стали бить своего питомца, издеваться над ним, а потом вообще бросили. Это было в Иркутске. Собаку пожалели, отвезли в приют в Братск. Потом я увидела его фотографии в соцсетях и почувствовала - это моя собака! Два месяца назад мы с мужем и сыном забрали Чарлика. Он так счастлив, что снова живет дома. Очень добрый, хороший пес.

Малышка уже обрела новый дом. Фото: dobrye_ruki_bratsk в Инстаграме.

Но о своих собратьях, которые одиноко скитаются по улицам, красавец-ретривер не забывает. Заботится, как может. Вот, например, на днях он откопал маленькую собачку из сугроба!

- Чарлика и вторую нашу собаку, лабрадора, выгуливал сын, - говорит Светлана. - Заметил, что псы с интересом роются в снегу возле памятников. Смотрит, а там лежит замерзающий щенок. Откопали его, привели к нам домой. Оба пса просто влюбились в эту очаровательную малышку! А она их строила, по струнке дома ходили. Забавная такая, с характером.

После публикаций фото в соцсетях для крохи очень скоро нашлись хозяева, готовые подарить заботу и любовь. Так что теперь на счету Чарлика и его владельцев - спасенная жизнь!

Вот такую чудесную кудрявую собачку выручил ретривер. Фото: dobrye_ruki_bratsk в Инстаграме.

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