2020-01-23T11:41:46+03:00
Дом. Семья

Собака спасла замерзающего бездомного котенка в Братске

Дружбу животных сняли на камеру [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Облизывает и защищает: собака усыновила бездомного котенка в Братске. Фото: "Инцидент Иркутск"Облизывает и защищает: собака усыновила бездомного котенка в Братске. Фото: "Инцидент Иркутск"
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То, что между собаками и кошками не всегда может быть война, убедился на днях житель поселка Осиновка из Братска. Подъехав на автомобиле к подъезду жилого многоквартирного дома, он увидел милейшую картину. Прямо около входной двери белая по окрасу дворовая собака бережно охраняла совсем маленького и такого же белоснежного как снег котенка.

Когда мужчина включил камеру, чтобы снять дружбу животных, собака аккуратно вылизывала котенка, которому на вид от роду всего несколько недель. Малыш смирно лежал на снегу и даже не пытался убежать. То, что дворняга действительно переживает за кошечку, стало понятно, когда мимо проехала машина. Услышав звук мотора, пес отвлекся от мойки своего друга, и начал смотреть по сторонам, словно пытался убедиться, что малышу не угрожает никакая опасность. В этот момент, котенок начал громко и жалобно мяукать, прося собаку продолжить процедуру купания. Видео обрывается на том моменте, когда пес взял кошку в зубы и как будто бы начал думать, куда его спрятать от мороза.

Собака усыновила бездомного котенка в Братске.Видео: "Инцидент Иркутск"

Милое видео автор выгрузил в группу «Инцидент Иркутск» в соцсетях. Менее чем за сутки, ролик набрал более 11 тысяч просмотров. В комментариях, некоторые подписчики восхитились поведением собаки.

- Животные человечнее людей, - пишут подписчики в комментариях. - Даже у собак есть материнское доброе сердце. А тут у них еще окрас одинаковый – оба беленькие. За своего приняла.

Некоторые всерьез забеспокоились судьбой новых друзей, из-за того, что бездомной собаке, которая может выжить на морозе, просто некуда будет отнести котенка, чтобы он согрелся. Ну и конечно, все надеются, что автор видео после того, как выключил камеру накормил животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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