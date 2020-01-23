Страсти в Сибирском зоопарке: еноту Жорику нашли невесту, но он скучает по рыси Алене

Трудные времена наступили у черного енота Жорика в Сибирском зоопарке Иркутска. Его зазноба – рысь Алена обрела семейное счастье и ушла жить со своим молодым мужем Айдаром в другой вольер. Они даже мебелью начали обзаводиться. Видать, все серьезно! Погрустил Жорик, погрустил, но ничего не поделаешь, жизнь продолжается. Может быть, и самому попробовать создать крепкую ячейку общества? Почему бы и нет?

Вот только опыт общения с представительницами своего вида у Жорика в прошлом году был печальным: тогда енотиха Ракета предпочла Жорику другого – Терора – и родила ему прекрасных «детишек». Но мало у кого серьезные отношения случились с первого раза. Иначе не было бы всех этих стихов, песен о прекрасной, печальной первой любви, так что отчаиваться Жорик не собирался.

Только вот и во второй раз «не сложилось». Новая пассия Кусака оказалась дамой с характером. Какие страсти кипели в их апартаментах! Жили как на вулкане. Дело доходило и до драк! Кому-то, может, и нравятся такие бурные взаимоотношения, но только не Жорику. В конечном счете, он уходил в свою «комнату»- небольшая будочка в вольере - и сидел там. Вздыхал и вспоминал как хорошо ему жилось с Аленкой…

Пришла любовь

Но тут взор был обращен к молодой красавице Наташе. Кстати, дочке Ракеты и того самого бывшего соперника Терора. Ей в апреле исполнится годик: молода, хороша собой. А Жорик – мужчина в самом расцвете сил, ему уже три. В общем, жизнь наладилась!

- С Наташей Жорик подружился, - рассказали «КП» сотрудники зоопарка. – Едят вместе, вместе затевают разные игры. Мы очень рады за образовавшуюся пару!

Радоваться действительно есть чему, еноты – животные очень контактные. Им постоянно нужно общение. Будет ли потомство? Загадывать об этом пока рано.

siberian_zoo Еноты Наташа и Жорик (справа) в Сибирском зоопарке

- Не знаем, не видели, - улыбаются смотрители.

Кстати, рысь Алена одобрила выбор Жорика. Она иногда заглядывает к ним в гости на часа два, делится новостями с близким другом, но Наташу не трогает. Стало быть, не ревнует.

- Их вольеры расположены рядом и если мы видим, что Алена хочет сходить в соседний вольер – запускаем, - рассказывают сотрудники Сибирского зоопарка.

В это время жутко начинает нервничать супруг Алены - Айдар. Кипит молодая кровь (Айдар младше Алены на 2 года – прим.авт)! Молодожен не хочет отпускать от себя возлюбленную ни на минуту, но запускать его в любовное гнездышко енотов – нельзя.

- У Айдара ярко выражены инстинкты охотника, - отмечают сотрудники зоопарка. – Жорику явно не поздоровится. На него откроется самая настоящая охота.

Счастливая пара - рысь Алена и Айдар - в зоопарке Иркутска. Фото: Сибирский семейный зоопарк

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