2020-02-01T09:39:50+03:00
Происшествия

Из-за коронавируса граница закрыта, но не для всех: жителей Забайкалья эвакуируют из Китая

А китайцев, наоборот, вывозят в сторону Маньчжурии
Любовь АРБАТСКАЯ
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Граница с КНР закрыта из-за коронавируса: жителей Забайкалья эвакуируют из КитаяГраница с КНР закрыта из-за коронавируса: жителей Забайкалья эвакуируют из КитаяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новость о том, что в России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом, всполошила всех в пятницу, 31 января. Один больной был обнаружен в Тюменской области, второй - в Забайкальском крае. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке. Проводится эвакуация.

- Организован сбор россиян в Китае, - поясняют в правительстве Забайкалья. - Со стороны пункта пропуска «Маньчжурия» (зеленое здание перед въездом в пункт пропуска "Маньчжурия") автобус вывозит россиян в Забайкалье в 9, 13, 17, 21 час по китайскому времени. В то же время со стороны пропускного пункта «Забайкальск» автобусы вывезут китайцев в сторону Маньчжурии в 10, 14, 18 и 22 часа по забайкальскому времени.

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Разумеется, всех, кто вернется в Забайкалье из КНР, будут тщательно проверять на заражение коронавирусом. Китайцев, у которых есть вид на жительство в России, направят на 14 дней на карантин.

Напомним, с 31 января временно закрыты пункты пропуска: для поездов - «Забайкальск-Маньчжурия», для авто - «Забайкальск - Маньчжурия», «Староцурухайтуй - Хэйшаньтоу», «Олочи - Шивэй». Для фур - «Забайкальск», «Староцурухайтуй», «Олочи».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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