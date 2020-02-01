Из-за коронавируса граница закрыта, но не для всех: жителей Забайкалья эвакуируют из Китая

Новость о том, что в России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом, всполошила всех в пятницу, 31 января. Один больной был обнаружен в Тюменской области, второй - в Забайкальском крае. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке. Проводится эвакуация.

- Организован сбор россиян в Китае, - поясняют в правительстве Забайкалья. - Со стороны пункта пропуска «Маньчжурия» (зеленое здание перед въездом в пункт пропуска "Маньчжурия") автобус вывозит россиян в Забайкалье в 9, 13, 17, 21 час по китайскому времени. В то же время со стороны пропускного пункта «Забайкальск» автобусы вывезут китайцев в сторону Маньчжурии в 10, 14, 18 и 22 часа по забайкальскому времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Разумеется, всех, кто вернется в Забайкалье из КНР, будут тщательно проверять на заражение коронавирусом. Китайцев, у которых есть вид на жительство в России, направят на 14 дней на карантин.

Напомним, с 31 января временно закрыты пункты пропуска: для поездов - «Забайкальск-Маньчжурия», для авто - «Забайкальск - Маньчжурия», «Староцурухайтуй - Хэйшаньтоу», «Олочи - Шивэй». Для фур - «Забайкальск», «Староцурухайтуй», «Олочи».

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