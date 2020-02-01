2020-02-01T10:06:53+03:00
Общество

Туристов, вернувшихся в Иркутск из китайского города Санья, проверят на заражение коронавирусом

Анализы будут готовы через несколько часов, пассажиры ждут результаты в аэропорту
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пассажиров авиарейса "Санья - Иркутск" проверят на заражение коронавирусомПассажиров авиарейса "Санья - Иркутск" проверят на заражение коронавирусомФото: Иван ВИСЛОВ
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Всех людей, кто приезжает из Китая, в России тщательно проверяют на зараженность коронавирусом. Так, в Иркутске обследуют пассажиров, прилетевших 1 февраля из Саньи. Прямо на борту самолета у них измерили температуру, ни у кого она не повышена. Однако пока все они находятся в специальных комнатах в аэропорту, ожидая результаты анализов. Они будут готовы примерно через пять часов.

- Данные меры принимаются для предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, - рассказывают в правительстве региона. - Медики составили план действий, если у кого-либо обнаружат коронавирус. Все прибывающие из Китая находятся под наблюдением врачей. А в аптеках обеспечивают запас масок и противовирусных препаратов.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Напомним, 31 января в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом: в Забайкалье и Тюменской области. На данный момент граница с КНР на Дальнем Востоке закрыта, а жителей Забайкалья вывозят из Китая.

Заболевший китаец, который находится в Забайкальском крае, идет на поправку. Новых случаев заражения инфекцией нет.

Отметим, число заболевших коронавирусом в мире достигло почти 10 тысяч, а погибших - более двухсот.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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