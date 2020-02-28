С помощью лазеров и роботов: как собирают фюзеляж нового пассажирского лайнера ХХI века МС-21

Корпорация «Иркут» продолжает рассказывать о том, как на Иркутском авиазаводе собирают новый среднемагистральный пассажирский авиалайнер МС-21. На этот раз сборщики познакомили будущих пассажиров с новейшими технологиями, благодаря которым идет сборка фюзеляжа лайнера. А точнее о лазерных трекерах и их преимуществах, а также роботах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/763419" frameborder="0"></iframe> Как собирают фюзеляж нового пассажирского лайнера МС-21.Видео: корпорация "Иркут"

- Трекер переводится как слежение, - рассказывает ведущий инженер по изменению и позиционированию отсеков и агрегатов Виктор Назаров. – Трекер производит автоматическое слежение за отражателем, это позволяет выполнять сложные измерения любых геометрий, форм, поверхностей и детали. В чем преимущество такой технологии! Прежде всего, в высокой точности и качестве. Ведь у компьютера рука точно не дрогнет. Также это позволяет снижать трудоемкость процесса, так как лазер выполняет работу автоматически.

По словам сборщиков, впервые эту технологию начали использовать именно в России. Специалисты Иркутского авиазавода усовершенствовали сам процесс измерения, создали много электронно-методической документации, которая позволила обучать персонал.

Фото: корпорация "Иркут"

Как же собирается фюзеляж самолета с помощью автоматики? Начнем с того, что крупные элементы МС-21 перевозят роботы. Такая «тележка» способна поднять до 40 тонн. Несмотря на это они могут разворачиваться вокруг своей оси. Ну а управляют им, нет, не водители, а операторы с помощью пульта. Теперь о фюзеляже. Его части стыкуются внахлест друг с другом. Места их соединений – самое прочное во всей конструкции лайнера. Затем весь шов проверяют по периметру и устанавливают тысячи заклепок.

Напомним, что детали для МС-21 доставляют на завод из разных городов страны и мира. Уже в Иркутске его собирают как конструктор. Так, панели фюзеляжа, хвостовое оперение и композитные крылья привозят из Ульяновска, устройство механизации крыла из столицы Татарстана Казани, створки шасси и пилоны силовой установки из Воронежа. А двигатели для МС-21 изготавливают в американском Коннектикуте и Перми.

Так выглядит МС-21. Фото: корпорация "Иркут"

Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность представилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). В декабре 2019 года первые летные испытания начались уже у четвертого МС-21.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые российские двигатели для самолета МС-21 доставили на Иркутский авиазавод (Подробности)

Как выглядит кабина пилотов самолета МС-21 (Подробности)

Режим шейкера: ручка управления самолетом МС-21 тряской может предупредить пилота об опасности (Подробности)

Пять фактов о новом магистральном лайнере МС-21 (Подробности)