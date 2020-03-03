Гособвинитель попросил два года колонии для срочника, который избил Рамиля Шамсутдинова

В Чите идет судебное заседание. Гарнизонный военный суд рассматривает дело срочника Руслана Мухатова, которого обвиняют в издевательствах над сослуживцами более позднего призыва в военной части поселка Горный в Забайкальском крае. Среди них был и Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября 2019 года открыл стрельбу из автомата при сдаче караула и убил восемь человек, тяжело ранив еще двоих. Сейчас судья уже удалился на совещание, после которого состоится оглашение приговора.

-Гособвинитель попросил суд назначить Руслану Мухатову два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей, - сообщили в Читинском военном гарнизонном суде.

Руслан Мухатов обвиняется в том, что заставлял пришедших в подразделение новобранцев заниматься физическими упражнениями, а если считал, что дела идут плохо, бил их кулаком в боксерской перчатке. Так, и Рамиля Шамсутдинова он однажды пнул, когда увидел, что тот решил закурить в неположенное время.

В то же время представитель прокуратуры просил учесть, что Руслан Мухатов признал свою вину и извинился перед всеми потерпевшими. А военные следователи считают, что никакой значимой связи между расстрелом в части и поступками Руслана Мухатова нет.

В то же время адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил "КП" -Иркутск, что его подзащитный считает, что его обидчик достоин заслужил более серьезного наказания - двух лет дисбата,

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