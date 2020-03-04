2020-03-04T14:34:16+03:00
Общество

Половина китайских студентов вузов Иркутска учатся дистанционно

Те учащиеся, которые сейчас в городе, посещают занятия, остальные держат связь с преподавателями через интернет
Виктория ГЕРКО
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Половина китайских студентов вузов Иркутска учатся дистанционно.Половина китайских студентов вузов Иркутска учатся дистанционно.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Китай запретил своим гражданам покидать сразу, как разыгралась эпидемия коронавируса. Было это в новогодние праздники, когда китайские студенты ездили домой на каникулы. Кто-то из них успел вернуться в Иркутск на учебу последним поездом, а кто-то вынужден был остаться дома. «Комсомолка» связалась с ведущими вузами города, чтобы выяснить, сколько учащихся осталось в Китае и есть ли с ними связь.

«Из 428 китайских студентов 327 человек проходят обучение в режиме «онлайн», рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Иркутского государственного университета. «Студенты, которые не уезжали на каникулы в Китай, учатся в обычном режиме. Остальным приходится усваивать программу через экран компьютера».

Учебный семестр начался уже и в ИрНИТУ. Среди студентов тоже есть те, кто застрял в Китае. Они продолжают учебу дома.

«На каникулы в Китай уехало 270 человек. Удалось вернуться только 50 из них. Сейчас у них уже закончился карантин, и они могут посещать занятия», пояснили в пресс-службе ИрНИТУ. «Остальные 220 человек проходят обучение дистанционно».

Так что, образовательный процесс продолжается. Хоть и необычным для преподавателей способом. Ведь теперь своих студентов они встречают не в аудиториях, а за экраном компьютера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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