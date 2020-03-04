Из-за долга в 27 рублей ученому из Иркутска отказали в гранте на изучение землетрясений

Изучить землетрясения и другие природные катаклизмы так, чтобы можно было их прогнозировать - к этому стремятся ученые из института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в Иркутске. Под руководством ученого Александра Сорокина они разработали специальный проект, прошлой осенью заявили его на грант Российского фонда фундаментальных исследований, получили одобрение федеральных экспертов, а на региональном уровне вдруг - отказ. Из-за мелочи, в прямом смысле слова. У руководителя научной группы всплыла задолженность по налогам… в 27 рублей!

- Еще в 2012 году мне пришло уведомление, что набежали пени по налогам, - рассказывает Александр Сорокин. - Я исправно вносил текущие платежи за имущество, машину и квартиру, но пени в них не были включены, а прописывались отдельно. Увы, я этого не заметил: думал, все оплачено. Да и столько лет прошло, пени уже должны были списать, но и за этим не уследил. И вот из-за такой смехотворной суммы я стал «злостным неплательщиком», и минэкономразвития Иркутской области отказали всей нашей группе в гранте.

В министерстве пояснили «Комсомолке», что соискателей заранее предупреждали: любой долг по налогам и сборам, неважно, хоть 5 копеек, хоть 1000 рублей, не позволит получить помощь от государства.

- Налоговая служба сообщила, что Александр Сорокин имеет долг, при этом сумму нам не озвучивали, - пояснили в министерстве экономического развития Иркутской области. - Поскольку условия конкурса грантов были не соблюдены, ученому отказали в гранте в 600 тысяч рублей.

Сам Александр Сорокин не отчаивается: на следующий год проект снова будет претендовать на грант.

- Проект очень важен для нашей местности, - поясняет ученый. - Суть в том, что методом тройного измерения - акустического, сейсмического и оптического - мы сможем определять глубину, на которой формируется землетрясение. Эта система применима и к изучению других опасных природных явлениям. В Германии есть подобные проекты, хотелось бы внедрить подобное и у нас, в районе Саянских гор, где высокая сейсмоопасность.

ЗВОНОК В НАЛОГОВУЮ

Регулярно проверяйте задолженность

- Хотя бы раз в полгода проверяйте, нет ли у вас долгов по налогам и сборам. Можно зайти в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС, либо обратиться в инспекцию. Даже если всегда исправно платите, лучше лишний раз убедиться, что мелкие долги за вами не числятся, и подобных проблем не возникнет. К тому же, если оплачиваете налоги самостоятельно, через интернет или терминалы, есть риск ошибиться в реквизитах и случайно отправить деньги не туда.

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