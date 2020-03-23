Альпинизм и скалолазание в Иркутске: с чего начать, адреса федераций и школ

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Эти строчки из знаменитой песни Владимира Высоцкого к фильму «Вертикаль» находят отклик в сердцах сотен иркутян, занимающихся скалолазанием и альпинизмом. Альпинизм и скалолазание в Иркутске популярны, ведь у нас ими можно заниматься не только в залах, но и на природе. Подскажем, как заняться этими видами спорта в Приангарье.

Риск и польза

Итак, из плюсов. Во-первых, это спорт, что само по себе польза. В современном мире человек, живущий в городе, ведет малоподвижный образ жизни. Занятия скалолазанием и альпинизмом позволяют одновременно тренировать все группы мышц, развивают координацию, подвижность суставов, моторику рук, добавляют гибкости, улучшают осанку, способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы.

Перейдем к минусам. Пожалуй, первый, который отмечают все новички в скалолазании, - это синяки и ушибы. Не имея достаточно опыта, можно повиснуть на страховочной веревке и в этот момент удариться о стену. И самый серьезный минус, который касается и альпинизма, - это, конечно, риск сорваться. Но при условии соблюдений всех правил техники безопасности и исправности страховочного оборудования он минимален.

- Нужно только подходить к восхождениям, что называется, с головой: не торопиться, не пренебрегать правилами безопасности, - говорит инструктор школы начальной подготовки альпинистов Алена Панова.

Куда пойти и с какого возраста

Скалолазание в Иркутске развивает координацию, мышление и все группы мышцФото: Иван МАКЕЕВ

Заниматься скалолазанием и альпинизмом можно в течение всего года на скалодромах и ледодромах. Только туда и нужно идти новичкам. Начать можно в любом возрасте, если позволяет здоровье. Детей в секции берут с 4 лет.

- Скалолазание у детей развивает мышление и усидчивость, - отмечает тренер ИОКДЮСШ «Спарта» Екатерина Чернышева. – Кстати, во многом именно от этих качеств и зависит успех будущего спортсмена, а физическая форма - дело наживное.

Кстати, по этому виду спорта соревнования проводятся как на региональном уровне, так в масштабах страны и мира. Скалолазание и вовсе недавно включили в олимпийскую программу. Впервые высотников увидим на летней Олимпиаде - 2020.

К занятиям альпинизмом детей не допускают - совсем другая ответственность. Альпинизм подходит для взрослых с устойчивой психикой.

- Что касается выездов в горы, то только с 18 лет, - говорит руководитель Иркутской секции альпинизма Дмитрий Жданов. - В тренировках вместе с родителями могут участвовать подростки с 16 лет.

На природу

Если вы хорошо позанимаетесь на начальном этапе и поймете, что это ваше, то вас ждут увлекательные поездки в компании с единомышленниками. Скалолазы и альпинисты часто выезжают на тренировки по области. С появлением на горах наледи и снега занятия у скалолазов прекращаются, приходит время альпинистов. Спортсмены достают свои кошки и ледорубы.

Начните сейчас, и кто знает - возможно, кроме отличной физической подготовки у вас полностью изменится образ жизни. Ведь эти занятия не просто спорт, а целая философия.

КОНКРЕТНО

Вам потребуется

Для скалолазания:

- удобная, не сковывающая движений одежда;

- страховочная система (веревки, карабины и т. д.);

- каска;

- скальные туфли;

- магнезия - белый порошок или раствор для подсушивания рук (увеличивает надежность хвата).

Для альпинизма:

- страховочная система, усы самостраховки;

- каска;

- кошки;

- ледорубы;

- 5 - 6 муфтовых карабинов;

- жумар - механический зажим;

- подходящая зимним условиям спортивная одежда и обувь.

Все это в тренировочных группах выдается напрокат, кроме одежды, разумеется.

Альпинизм в Иркутске. Фото: Марина ПАНОВА

НА ЗАМЕТКУ

Отличный способ… похудеть

Скалолазание - альтернатива фитнесу и спортзалу для тех, кто хочет следить за своим здоровьем и даже похудеть. Из-за постоянного нахождения тела в напряженном состоянии происходит усиленное сжигание «запасов». Даже небольшие передвижения по скале требуют работы сразу нескольких групп мышц, что ведет к повышению тонуса всего тела. Вы становитесь подтянутыми.

Стоит отметить, что скалолазание - это не только подъемы и спуски. Тело к ним готовят еще на земле: курсы обычно включают в себя занятия на растяжку и увеличение силы мышц. Так как идет работа только с собственным весом, стать бодибилдером вам не грозит. Уже после месяца тренировок будут видны первые результаты.

КСТАТИ

Если боитесь высоты…

Заниматься этим видом активности советуют и психологи. Преодоление себя и подъемы на вершины позволят вам ощутить себя сильными, помогут справиться с фобиями. Вы будете эмоционально устойчивы к жизненным трудностям. Однако если есть страх высоты и вы точно знаете, что не сможете его побороть, то насиловать себя не стоит. Но это не значит, что скалолазание для вас недоступно. Вы можете попробовать такое направление, как боулдеринг (подъем на «валуны» небольшой высоты). Как правило, спортсмена в этот момент ничем не обвязывают: вы передвигаетесь в какую-либо из сторон на небольшой высоте от пола, и страховкой в данном случае служат маты.

ГДЕ НАЧАТЬ ТРЕНИРОВКИ

Федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области, ИОКДЮСШ «Спарта»

Боулдеринговый зал. Детей в школу «Спарта» принимают на бесплатные занятия в дневное время с 10 лет, есть группы и с 4 лет. Взрослые занимаются платно с 18.00 до 22.00.

Адрес: ул. Баррикад, 33а.

Тел. 8-914-919-78-74.

«Панорама»

Скалодром. Занятия для детей и взрослых.

Адрес: ул. Декабрьских Событий, 102.

Тел. (3952) 43-43-48.

Иркутская секция альпинизма

Теория - в будни, выезды на природу - по выходным. Курсы по лавинной безопасности, первой помощи, спасательным работам; подготовка к соревнованиям. Формирование у участников начальных знаний альпинисткой техники и навыков пребывания человека в горах.

Адрес: ул. Дзержинского, 1, оф. 337.

Тел. 8-950-119-61-76.

Школа начальной подготовки альпинистов

Срок обучения - 9 месяцев. Скалодром, ледодром, выезды на скалы, восхождения на горы в Восточных Саянах. Теория и практика. Выполнение нормативов, получение спортивных разрядов. Выдаются официальные документы об окончании школы.

Адрес: ул. Якоби, 37/8.

Тел. 8-999-686-20-78.

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