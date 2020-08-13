Бесплатное питание в школе в Иркутске 2020: кому положено

Бесплатное питание в школе в Иркутске 2020 начнется с 1 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Каша, кофе, бутерброд - чтобы получать в школе одни пятерки, нужно запастись энергией. С 1 сентября бесплатное питание в школе в Иркутске 2020 будет для школьников младших классов. Да-да, не только для льготных категорий, а для всех! Этот проект внедряется по всей стране, и в Иркутской области тоже.

Итак, в столовых один раз в день будут бесплатно кормить учеников 1-4 классов. За счет федерального бюджета - пока только в 800 школах Приангарья. Это учреждения, где есть хорошие столовые с оборудованием для приготовления горячей еды. А как быть отдаленным деревням, где образовательные учреждения маленькие, полноценного пищеблока нет, а дети носят перекусы из дома? Таковых у нас в регионе около 50. Их тоже не обделят вниманием. Региональные власти купят им модульные столовые.

- Это небольшие помещения, возможно, сделанные по типу вагончиков, где повара смогут готовить, а дети - приходить и завтракать или обедать, - поясняют в пресс-службе правительства Иркутской области.

А теперь про меню бесплатного питания в школе в Иркутске 2020 - для школьников младших классов. Ребят обязательно должны и накормить, и напоить горячим - чаем, например. Если это первая смена - значит, детям приготовят завтрак (например, молочную кашу, бутерброд, чай), если вторая - обед (как вариант, сосиски с гречкой, чай).

Так, если горячий завтрак в школьной столовой в среднем стоит 70 рублей, то экономия для родителей ощутимая. В месяц выходит 1400 рублей, а за учебный год – 12 600 рублей! На сбереженные деньги можно отправить потом свое чадо, например, в летний лагерь.

Кому еще положено бесплатное питание?

- Один раз в день - для учеников, попавших в трудную жизненную ситуацию, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Два раза в день - для школьников с ограниченными возможностями здоровья, а также для ребят, живущих в зоне прошлогоднего паводка. И еще - ученикам 1-4 классов в нашем регионе бесплатно дают стакан молока.

КСТАТИ

Витаминное меню

Рацион в школах Иркутской области стараются делать и разнообразным, и полезным. Витамины - обязательно! Поэтому в столовых детям, помимо стандартных блюд и напитков, должны предлагать соки, морсы, фиточаи, кисломолочные продукты. Хлеб и соль - предпочтительно йодированные. Да и просто добавляют витамины в чай.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Столовые будут дезинфицировать

Из-за коронавируса в школьных столовых должно быть особое внимание к чистоте. Так, обеденные столы и посуду, по правилам Роспотребнадзора, нужно не просто мыть, но и тщательно дезинфицировать. А повара могут готовить только в медицинских масках и резиновых перчатках.

Бесплатное питание в школе в Иркутске 2020 начинается с 1 сентября.

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