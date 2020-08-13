Массовых линеек 1 сентября в школах Иркутской области не будет

За каждым классом закрепят отдельный кабинет, где будут идти все уроки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всеобщие линейки в День знаний в школах Иркутской области не состоятся. Что поделать - таковы требования Роспотребнадзора. В условиях пандемии надо быть максимально осторожными. Возможно, 1 сентября будут проводиться торжества в отдельных классах, но пока этот вопрос еще решается.

- Учебный год начнется в штатном режиме, но с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм, - сообщил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. - Будет проводиться дезинфекция помещений и термометрия на входе, образовательные учреждения оснастят антисептиками и обеззараживателями воздуха. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, в котором будет проходить обучение по всем предметам.

Помещения станут проветривать и дезинфицировать, а детей по возможности почаще выводить на свежий воздух, например, на уроки физкультуры. Пересекаться классам на переменах лишний раз нельзя, массовые мероприятия - соревнования, праздники - тоже пока под запретом. Как уже рассказывала «КП»-Иркутск, маски и резиновые перчатки ученикам в школе носить необязательно.

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