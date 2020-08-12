Учебный год в вузах Иркутска 2020-2021: когда начнется, как будет проходить

Учебный год в вузах Иркутска 2020-2021: несколько университетов отменили "дистанционку". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как начнется учебный год в вузах Иркутска 2020-2021? Приходить на занятия или снова подключаться онлайн-конференциям? Универсального ответа нет, каждый вуз Иркутской области решает сам. Но о том, что учеба начнется с 1 сентября, уже говорят с уверенностью. И там, где парам быть, студентам и преподавателям придется носить маски, соблюдать дистанцию и измерять температуру. Таковы требования Роспотребнадзора из-за коронавируса.

Есть антитела к COVID-19? Маска не нужна!

Итак, в классическом университете студенты станут учиться по переменке то очно, то дистанционно. Приходить в вуз нужно будет на групповые лекции и семинары.

- В первую очередь проведут все лабораторные, которые перенесли с прошлого года, - пояснил проректор по учебной работе Иркутского госуниверситета Алексей Вокин. - А также занятия, которые требуют особого оснащения. Например, в Институте математики и информационных технологий подготовка по некоторым дисциплинам невозможна без мощных компьютеров, которые есть на базе в корпусе.

Конечно, пока пандемия не закончилась, ребятам, когда начнется учебный год в вузах Иркутска 2020-2021, надо поберечься. На переменах - не толпиться, на занятиях - сидеть подальше друг от друга. Маски выдадут в университете. Исключение только для преподавателей - они могут снять защитную повязку во время чтения лекций. И еще интересный момент - если подтверждены антитела к COVID-19, то носить маску на пары необязательно. Нужно только принести в деканат справку с результатами анализов.

И это еще не все. Если у студента или преподавателя появятся тревожные симптомы, то ему вызовут скорую помощь, а пока отправят в отдельный кабинет - такой выделят в каждом корпусе.

Остальные занятия будут идти дистанционно, особенно если их ведут преподаватели старше 65 лет.

Иностранных студентов отправят в обсерватор

В Иркутском госуниверситете путей сообщения тоже готовят смешанное расписание. Так, с 1 сентября на пары придется ходить первокурсникам и второкурсникам бакалавриата и специалитета, а также студентам дополнительного образования и профессионального обучения.

- А вот бакалавры и специалисты 3 курса продолжат заниматься онлайн до 13 сентября, - рассказали в пресс-службе университета. - Студенты 4-5 курсов, второкурсники-магистранты и аспиранты, кроме первокурсников, и вовсе придут в вуз только 27 сентября.

Заочники, которые учатся на бакалавриате и специалитете (кроме 1 курсов) пока так и останутся на дистанционке.

Ну а как быть ребятам, приезжающим на учебу из-за рубежа? Границы ведь постепенно открывают. Так вот, их на 14 дней отправят на самоизоляцию в обсерватор - под него оборудуют общежитие №4. Занятия? Дистанционно.

А еще двухнедельный карантин - обязательная мера для иностранных студентов в техническом университете. На 10-12 день после приезда они должны сдать тест на коронавирус и только потом приходить на пары.

Учебный год в вузах Иркутска 2020-2021: «дистационку» отменили в трех вузах

В ИРНИТУ, кстати, пары с 1 сентября станут очными для всех.

- В нашем университете большая часть занятий практическая, для отработки навыков задействовано лабораторное и научно- исследовательское оборудование, и перевести эти занятия в онлайн-формат очень сложно, - сообщил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Масочный режим, дезинфекция воздуха и измерение температуры - все это предусмотрят, как и во всех остальных вузах. А особенное внимание уделят общежитиям, где заселены 4,5 тысячи студентов из других регионов России и из-за границы.

- У нас учебный год также начнется в обычном формате, с соблюдением всех мер безопасности, - рассказал проректор по учебной работе Иркутского государственного медицинского университета Андрей Щербатых. - Однако для старшекурсников, которые учатся на базе медучреждений, возможно, придется организовать дистанционное обучение. Это в случае, если в больницах не смогут принимать их на занятия из-за коронавируса.

- Тоже планируем начать учебный год с 1 сентября очно, - говорит проректор по учебной работе Байкальского госуниверситета Вячеслав Бубнов. - Но для подстраховки заведем специальную единую платформу для студентов и преподавателей, где им будет удобно контактировать, если снова придется перейти на дистанционное обучение. А пока онлайн-занятия станут вести только преподаватели старше 65 лет.

А вот в Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского с форматом обучения пока не определились. Но время в запасе до 1 сентября еще есть. Как будет проходить учебный год в вузах Иркутска 2020-2021, скоро станет известно.

КСТАТИ

Линейки в школах? Пока под вопросом

Планируется, что учебный год в Иркутской области вовремя начнется и для школьников. Правда, насчет торжественных линеек в День знаний станет ясно только к 20 августа - будут ли они проводиться и в какой форме. А пока школы готовятся принимать учеников в новых условиях из-за коронавируса.

Так, кабинеты будут тщательно проветривать и дезинфицировать. По утрам детям станут измерять температуру, тех, у кого она повышена или есть другие симптомы ОРВИ, отправят в отдельное помещение и вызовут врачей. За каждым классом Роспотребнадзор рекомендует закрепить отдельный кабинет, где будут идти все уроки, а физкультуру - проводить на улице. Расписание составят таким образом, чтобы ребята из разных групп лишний раз не пересекались. Кормить школьников планируют в столовых, но персонал должен носить защитные повязки и резиновые перчатки, а столы и посуду - обеззараживать.

А вот детям на уроки носить маски и перчатки необязательно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пять выпускников набрали 200 баллов за ЕГЭ

Единые госэкзамены позади! И уже известны баллы по всем предметам. В Иркутской области ЕГЭ сдавали 12,2 тысячи человек, из них больше 90% преодолели минимальный порог. Высокие результаты - от 81 до 100 баллов - получили 2,5 тысячи выпускников, и это даже больше, чем в прошлом году. Не помешал, значит, коронавирус в подготовке.

- В области 56 стобалльников по русскому языку, литературе, математике, информатике, истории, физике, обществознанию и химии, - сообщили в министерстве образования Приангарья. - А пять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам!

А чем выше балл - тем больше шансов поступить в вуз на бюджет. Напомним, последний день приема заявления в вузы Иркутска - 18 августа. Первая волна зачисления запланирована на 24 августа, вторая - на 26-е.

Свои результаты, кстати, еще ждут 25 выпускников, написавшие экзамены в дополнительный период. Их баллы озвучат 17 августа, так что подать заявления в университеты и начать учебный год в вузах Иркутска 2020-2021 вовремя все успеют.

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