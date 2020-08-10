Учебный год в Иркутске 2020-2021: когда начнется и как будет проходить

Учебный год в Иркутске 2020-2021 начнется ровно через три недели, самое время собирать детей в школу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Учебный год в Иркутске 2020-2021 вот-вот начнется. «Собирать свое чадо в школу к 1 сентября? А форму покупать? Уроки будут или опять «дистанционка» из-за коронавируса?» - этими вопросами сейчас озадачены все родители Приангарья. И их можно понять – до начала занятий ровно три недели, приобретением канцелярии и одежды нужно озадачиться уже сейчас. Только нужно ли?

- Иркутская область вместе со всей страной готовится с 1 сентября начать новый учебный год в традиционном - очном формате, - сообщила «Комсомолке» исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович. - В том числе планируется проведение линеек, но со строгим соблюдением всех мер безопасности. Так, необходимо, чтобы ребята не толпились, поэтому лучше провести День знаний в какой-то другой форме.

Например, в Санкт-Петербурге торжественные линейки проведут только для первоклашек и одиннадцатиклассников. Остальные сразу пойдут на уроки и классные часы. Как начнется учебный год в Иркутске 2020-2021? Еще решается. Конкретика появится до 20 августа. К этому же времени закончится приемка школ - сейчас они готовятся к учебному году, учитывая составленные Роспотребнадзором правила.

- Так, важно обеспечить проветривание и обеззараживания воздуха в кабинетах. А вот требования носить детям маски и перчатки в школе нет, - рассказала Елена Апанович. - Зато масочный режим в обязательном порядке предписан студентам вузов. При этом каждое высшее учебное заведение самостоятельно решит, все ли студенты одновременно начнут учебный процесс 1 сентября, или какой-либо курс, возможно, на две недели позже.

Расписание в школах составят так, чтобы уроки начинались в разное время. То есть кто-то будет приходить на занятия к 8.00, а кто-то, скажем, к 8.40. Цель понятна – не допускать столпотворений в коридорах и холлах. Кроме того, детям по утрам обязаны измерять температуру. Если у ребенка заметят признаки ОРВИ, то его отведут в отдельный кабинет, пока не заберут родители ну или врачи «скорой помощи».

Что еще? В школах явно станет тише. Ведь за каждый классом планируют закрепить отдельный кабинет, где будут идти все занятия. На переменах школьникам лучше не пересекаться с другими группами, на «продленках» - тоже. Физкультура при хорошей погоде - на свежем воздухе. Ну и никаких массовых мероприятий, конечно. Столовые будут работать, но при условии, что весь персонал - в масках и перчатках, а посуда и столы тщательно дезинфицируются.

- Эти требования должны исполняться по максимуму, - подчеркнула Елена Апанович. - Каким будет начало учебного года, во многом зависит от нас. Если мы сейчас будем носить маски, соблюдать социальную дистанцию, то с 1 сентября, надеемся, учебный год в Иркутске 2020-2021 начнется по плану.

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