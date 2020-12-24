Самые волшебные воспоминания из детства - когда родители за несколько дней до Нового года приносили живую елку и вся квартира наполнялась дивным ароматом хвои! Да, сейчас, торговые центры переполнены искусственными аналогами главного атрибута на любой вкус, но многие сибиряки по сей день предпочитают устанавливать дома именно живое дерево. С 18 декабря в Иркутске открыто более 25 елочных базаров в разных округах. Но есть ведь и другие варианты, как где купить живую елку в Иркутске 2020. Рассказываем о них и сравниваем цены.Где купить живую елку в Иркутске 2020: идем на базарИтак, начинаем наш обзор и выдвигаемся на один из рынков в центре города. Выбор здесь огромен. Ели и сосны, что называется, на любой вкус. Цена за самую маленькую высотой по пояс начинается от 300 - 400 рублей. Такую удобно покупать разве что для совсем маленькой квартиры-студии.- Самые ходовые все-таки размером от 1,5 до 2 метров, - припрыгивая на морозе, говорит продавец Юлия. - Но и цена уже выше - от 500 до 1300 рублей. Двухметровые обойдутся от 1300 до 1500. Ну а если у вас дома высоченные потолки, берите трехметровую за 2500.У сосенок, по словам торговцев, цена, как и размеры, практически ничем не отличается, но горожане их не особо жалуют.- И зря, - вздыхает Юлия. - Они такие пышные, и запах от них не менее ароматный.Где купить живую елку в Иркутске 2020: едем в лес с квитанцией и топоромА теперь информация для самых привередливых покупателей - для тех, кому елки на уличных базарах кажутся не такими уж пышными, зелеными и стройными. Если считаете, что нашли бы в лесу получше, тогда дерзайте! Нет, речь, конечно, не о том, чтобы просто так пойти в лес и спилить первое понравившееся дерево. Запомните, что вырубка ели для собственных нужд запрещена. За это придется раскошелиться на штраф до 20 тысяч рублей. Есть способ все сделать законно. Для этого нужно всего лишь приехать на 12-й километр Голоустненского тракта. Там возле поворота на садоводство «Факел» найти будку, в которой можно приобрести порубочный билет. Далее едете на 39-й километр Голоустненского тракта и там находите делянку, на которой спокойно рубите понравившееся дерево.- Я ездил туда, помогал друзьям выбирать елку, - рассказывает \\"КП\\"-\\"Иркеутск\\" иркутский радиоведущий Иван Вильчинский. - Цена порубочного билета - 400 рублей. За эти деньги разрешают срубить дерево высотой от 1 до 4 метров. Да, это гораздо дешевле, чем на базаре, но я не уверен, что здесь вы сильно сэкономите, ведь ехать туда-обратно 80 км, а это бензин и время. Разве что способ можно использовать как семейное развлечение, досуг.Закажем доставку?Впрочем, опытный лесник скажет на это, что елку, как и грибы, нужно уметь искать. Самый главный совет, меньше ходить по протоптанным тропинкам. Если же вы вообще не хотите никуда ехать за елью и даже идти, она сама придет к вам. Пусть и не наряженная. Речь о доставке. Да, лесную красавицу сейчас тоже можно купить в интернете.- Ели до полутора метров стоят до 1000 рублей, - говорит нам менеджер онлайн-магазина. - До двух метров - 1,5 тысячи, больше двух - 2900 рублей, 3,5 и выше - 4000 рублей. Эконом-варианты в один метр - 600. Доставка по городу - 200, за город - 300 рублей. Все деревья свежие, рубки практически каждый день.А может, возьмем напрокат?Не останутся без праздника и самые ярые защитники природы, те, кто против любой рубки живых деревьев. Елку теперь даже напрокат можно взять. Такие объявления можно найти на сайтах купли-продаж. Выбираете подходящую - и продавец кидает вам фото елки в мессенджер.- Наши елочки находятся в горшках с землей, - говорит один из арендодателей. - Срок сдачи - до первого рабочего дня в январе. Цена не по дням, а за все праздники. Ели высотой в метр стоят 2000 рублей, в полтора - 2500, двухметровые - 3500 рублей.Колючую красавицу с землей и вовсе можно оставить себе, заплатив 5000. По словам продавцов, оно спокойно простоит до весны где-нибудь на балконе, а в апреле-мае сможете высадить на дачном участке или во дворе около дома. Памятка по уходу за елочкой и пересадке прилагается к каждому деревцу.КОНКРЕТНОГде купить живую елку в Иркутске 2020Средние цены на самые популярные елки (1,5 метра) в ИркутскеУличный базар: 500 - 1300 руб.Интернет-магазин: 1000 - 1500 руб.Срубить самому в лесу по Голоустненскому тракту: 400 руб.Аренда и выкуп c землей: 2500 - 5000 руб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт рассказал, как сохранить елку подольше (Подробности)