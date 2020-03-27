Онлайн-спектакли в Иркутске: где смотреть бесплатно в хорошем качестве

Если сидеть дома, уставившись в потолок, это не про вас, если хочется провести свободное время с пользой, то можем подсказать, чем занять себя во время нерабочей недели. Конечно, многие радости обычной жизни сейчас стали недоступны: кинотеатры закрыли, музеи не работают, концерты переносят. Но все-таки остались в городе месте, где есть на что посмотреть. Одно условие – увидеть и услышать можно только в режиме «онайлн».

Бенефис Николая Хохолкова в Музыкальном театре

На бенефис актера Николая Хохолкова в музыкальном театре не придет ни один зритель. Во всем виноват коронавирус – собираться больше 50 человек нельзя. Но артист нашел выход. Концерт будет проходить в режиме «онлайн».

На сцене Иркутского музыкального театра артист отметит свой 80-летний юбилей. Уже 60 лет Николай Иванович радует зрителей блистательной игрой. Увидеть актера на онлайн-сцене можно на официальном YouTube-канале театра. Запись концерта будет доступна 27 марта с 12:00 до 24:00.

«Театр пилигримов»

Поклонники театрального искусства смогут увидеть спектакль «Страсти по Марии» тоже на экранах своих планшетов и компьютеров. Достаточно зайти на YouTube-канале «Театра пилигримов» в 19:00. Зрители смогут услышать музыку рок-группы и струнного квартета, а также посмотреть увлекательный библейский сюжет. Кроме того, артисты приготовили для зрителей мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, творческие встречи. Тоже в онлайн-режиме.

Будущие актеры не отстают

Иркутское театральное училище не уступает профессионалам и уже показывает свои спектакли для интернет-пользователей на своем канале. Уже завтра, 28 марта, зрители смогут увидеть спектакль «Класс-концерт». А 30 марта молодые актеры покажут драму в одном действии Елены Исаевой «Двор как уходящая натура». Все спектакли будут выставлены в указанные даты ровно в 15.00.

Юные зрители тоже в сети

Самые маленькие театралы тоже смогут увидеть любимые пьесы. Сотрудники театра «Аистенок» решили поздравить зрителей со всемирным днем театра и создали свой Youtube-канал.

Среди театров Иркутской области «Аистенок» первый, кто решился на эксперимент – показывать в Сети даже те спектакли, на которые зрители могут прийти по билетам. Репертуар представители разделили на две части. Для взрослых зрителей будут показаны два спектакля, доступ к которым будет открыт только в будние дни с 18:00 до 23:00. Для детей от четырех лет будут показаны три спектакля, доступ к которым будет открыт только в выходные с 10:00 до 14:00

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