Ан-148 вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателя

Самолет Ан-148, вылетевший днем, 2 апреля из аэропорта Иркутска в Талакан, вынужден был вернуться в воздушную гавань столицы Приангарья. По предварительной информации, сразу после вылета, у лайнера отказал один двигатель. Посадка прошла успешно в 12.20.

- На борту было 62 пассажира, большинство из них вахтовики, а также 3 члена экипажа, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе аэропорта Иркутска. – Никто из них не пострадал.

Во всех причинах неполадок самолета сейчас разбираются специалисты. Точные причины вынужденной посадки станут известно позднее. Когда рейс вылетит по маршруту, пока неизвестно.

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