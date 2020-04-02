2020-04-02T08:29:08+03:00
Происшествия

Ан-148 вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателя

На борту находилось 62 пассажира и 3 члена экипажа
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ан-148 вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателяАн-148 вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Самолет Ан-148, вылетевший днем, 2 апреля из аэропорта Иркутска в Талакан, вынужден был вернуться в воздушную гавань столицы Приангарья. По предварительной информации, сразу после вылета, у лайнера отказал один двигатель. Посадка прошла успешно в 12.20.

- На борту было 62 пассажира, большинство из них вахтовики, а также 3 члена экипажа, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе аэропорта Иркутска. – Никто из них не пострадал.

Во всех причинах неполадок самолета сейчас разбираются специалисты. Точные причины вынужденной посадки станут известно позднее. Когда рейс вылетит по маршруту, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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