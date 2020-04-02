Продление нерабочей недели в Иркутске: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Продление нерабочей недели в Иркутске – факт. Все ожидали именно такого решения – несмотря ни на что, заболеваемость коронавирусом в России растет, уже есть и случаи смерти. Президент объявил - нерабочая неделя продлевается до 30 апреля, впоследствии сроки могут быть скорректированы. В Иркутске и регионе число заразившихся, по данным на утро 2 апреля – 7 человек. Еще двое – на подозрении, их анализы проверены в Иркутске уже дважды и дали положительный результат и в Центре гигиены и эпидемиологии, и в Роспотребнадзоре.

Нерабочая неделя, объявленная с 28 марта, была воспринята многими как очередные выходные. Поэтому пришлось вводить более жесткие меры. Продление нерабочей недели в Иркутске - это и продление режима самоизоляции. Это поможет решить главную задачу – прервать цепочку передачи вируса. А это значит – не допустить ситуации, когда в больницы попадут очень много пациентов.

Сейчас в Иркутске и регионе работают только те предприятия и организации, что заняты жизнеобеспечением региона. Их немного. Открыты продовольственные магазины, аптеки, почта, газетные киоски. Жителям можно выйти за покупками, выгулять собаку, вынести мусор или поехать на работу.

Ситуацию периодически приходится ужесточать.Накануне, например, было принято решение о закрытии крупных специализированных магазинов площадью больше 200 квадратов. Кроме продуктовых. Продавцы в магазинах обязаны работать в масках и перчатках, постоянно должна идти дезинфекция тележек и дверных ручек, которых может коснуться человек. При этом между людьми, пришедшими за покупками, должна соблюдаться дистанция в 1, 5 метра. Тогда риск заражения минимальный.

Если к этому все отнеслись с пониманием, то когда возвращающихся из Таиланда туристов повезли в обсерватор под Шелеховом ( вокруг Иркутска несколько турбаз подготовили для того, чтобы там провели 2 недели на карантине возвращающиеся из-за границы), они возмутились. Конечно, турбаза – не пятизвездочный отель, но, видимо, иначе нельзя.

-Введены особые требования к прибывающим в регион, - объяснил ситуацию в обращении к жителям глава региона Игорь Кобзев. - В ближайшие дни в Иркутскую область из-за рубежа вернутся более тысячи человек. В аэропорту пассажирам замеряют температуру, забирают анализ на обследование. Медики будут следить за состоянием каждого в течение 14 дней. Все пассажиры обязательно направляются на изоляцию. Жесткое соблюдение карантина – обязательное условие.

Власти просят с пониманием отнестись к ситуации. Один больной коронавирусом может запустить болезнь по цепочке и заразить очень многих. А атаку инфекции выдержат не все. Поэтому продление рабочей недели в Иркутске поможет решить целый ряд задач.

К слову, на домашней самоизоляции находятся больше 8 тысяч человек, вернувшихся в регион ранее. И проверки МВД показывают, что сознательность проявляют, увы, не все: 77 человек будут наказаны за нарушение режима. Поэтому и происходит ужесточение.

Минздрав региона пояснил, что все делается в полном соответствии с буквой закона. На этот счет есть постановление Главного санитарного врача страны и постановление правительства РФ, которое отнесло коронавирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Родных и друзей возвращающихся из-за границы посоветовали не приезжать в аэропорт. Об этом просят и медики, и сами работники аэровокзала. Всех, кто прибывает в Иркутск, в любом случае сразу же с самолета отправят на двухнедельный карантин. А аэровокзалы в период угрозы распространения вируса являются одними из самых опасных мест, где можно подхватить эту опасную заразу.

Продление нерабочей недели в Иркутске до 30 апреля автоматически продлевает и режим самоизоляции. Это поможет городу и региону справиться с наступающим коронавирусом.