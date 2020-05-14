"Говорит, затаил обиду, а я его впервые вижу": священник рассказал, почему вандал четыре года разрушал могилы его родных

Сюжет для триллера: неуловимый мститель 4 года под покровом ночи (и не только) разрушает надгробия на могилах родных священника. Фанатик? Давняя обида? Другое? История случилась в Иркутске с настоятелем храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона отцом Феофаном.

- В первый раз вандал свернул и уронил на оградку деревянный крест на могиле моего брата - отца Игнатия Ефтихеева, - возмущается отец Феофан. - Три раза устанавливал новые кресты - деревянные, гранитные - и все он разбивал на куски! В 2018 году я уже так устал от этого, что написал заявление в полицию.

Вандал ломал кресты из дерева... Фото: предоставлено отцом Феофаном.

В сентябре прошлого года на могиле отца Игнатия поставили крепкий металлический крест на штыре. Но в ноябре случился новый набег: мститель разгромил все четыре креста на надгробиях трех родных братьев и отца священника. Металлический и вовсе вырвал с постаментом. С этого момента на кладбище поставили камеру фото- и видеонаблюдения.

... И даже из металла и гранита. Фото: предоставлено отцом Феофаном.

- В очередной раз он сломал крест на могиле брата на Великую пятницу (17 апреля. - Прим. ред.), - говорит настоятель храма. - Предстояла Пасха - не оставлять же могилу в таком виде. Установили взамен деревянный крест, и в конце апреля вандал снова пришел его крушить. Тут-то полицейские и увидели снимки с камеры: на первом стоит человек на погосте, а на втором - крест уже пропал! Наряд полиции отправили немедленно и поймали вандала с поличным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/779082" frameborder="0"></iframe> Вандал четыре года разбивал кресты на могилах родственников священника в Иркутске..Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

Виновником оказался 34-летний иркутянин.

- Я затаил давнюю обиду, - признался он на допросе.

- Он доказывает, что якобы в 2000 году пересекался с похожим на меня священником, работая в приходе Петра и Павла, но этого не может быть - храм открылся только в 2008-м! – восклицает отец Феофан. - Я впервые узнал об этом человеке только в полиции. Выяснилось, что он окончил институт, но нигде не работает, живет с матерью. К церкви, по ее же словам, никогда отношения не имел.

Разрушенные надгробья на могилах родных настоятеля храма. Фото: предоставлено отцом Феофаном.

Почему же все-таки вандал громил именно этот погост, где покоятся родные отца Феофана? По неподтвержденной информации у мужчины в целом неприязнь к церкви, а эти могилы могли стать просто мишенью для вымещения ненависти. В истории разбирается полиция. Возбуждены уголовные дела. По статье «За надругательство над телами умерших и местами их захоронения» ему грозит до 5 лет за решеткой.

Кресты на погосте меняли несколько раз. Фото: предоставлено отцом Феофаном.

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