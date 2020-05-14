2020-05-14T14:36:34+03:00
Происшествия

"Говорит, затаил обиду, а я его впервые вижу": священник рассказал, почему вандал четыре года разрушал могилы его родных

Злоумышленника поймали с поличным благодаря камерам видеонаблюдения [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Отец Феофан рассказал, почему вандал 4 года разрушал могилы его родных.Отец Феофан рассказал, почему вандал 4 года разрушал могилы его родных.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Сюжет для триллера: неуловимый мститель 4 года под покровом ночи (и не только) разрушает надгробия на могилах родных священника. Фанатик? Давняя обида? Другое? История случилась в Иркутске с настоятелем храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона отцом Феофаном.

- В первый раз вандал свернул и уронил на оградку деревянный крест на могиле моего брата - отца Игнатия Ефтихеева, - возмущается отец Феофан. - Три раза устанавливал новые кресты - деревянные, гранитные - и все он разбивал на куски! В 2018 году я уже так устал от этого, что написал заявление в полицию.

Вандал ломал кресты из дерева... Фото: предоставлено отцом Феофаном.

Вандал ломал кресты из дерева... Фото: предоставлено отцом Феофаном.

В сентябре прошлого года на могиле отца Игнатия поставили крепкий металлический крест на штыре. Но в ноябре случился новый набег: мститель разгромил все четыре креста на надгробиях трех родных братьев и отца священника. Металлический и вовсе вырвал с постаментом. С этого момента на кладбище поставили камеру фото- и видеонаблюдения.

... И даже из металла и гранита. Фото: предоставлено отцом Феофаном.

... И даже из металла и гранита. Фото: предоставлено отцом Феофаном.

- В очередной раз он сломал крест на могиле брата на Великую пятницу (17 апреля. - Прим. ред.), - говорит настоятель храма. - Предстояла Пасха - не оставлять же могилу в таком виде. Установили взамен деревянный крест, и в конце апреля вандал снова пришел его крушить. Тут-то полицейские и увидели снимки с камеры: на первом стоит человек на погосте, а на втором - крест уже пропал! Наряд полиции отправили немедленно и поймали вандала с поличным.

Вандал четыре года разбивал кресты на могилах родственников священника в Иркутске..Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

Виновником оказался 34-летний иркутянин.

- Я затаил давнюю обиду, - признался он на допросе.

- Он доказывает, что якобы в 2000 году пересекался с похожим на меня священником, работая в приходе Петра и Павла, но этого не может быть - храм открылся только в 2008-м! – восклицает отец Феофан. - Я впервые узнал об этом человеке только в полиции. Выяснилось, что он окончил институт, но нигде не работает, живет с матерью. К церкви, по ее же словам, никогда отношения не имел.

Разрушенные надгробья на могилах родных настоятеля храма. Фото: предоставлено отцом Феофаном.

Разрушенные надгробья на могилах родных настоятеля храма. Фото: предоставлено отцом Феофаном.

Почему же все-таки вандал громил именно этот погост, где покоятся родные отца Феофана? По неподтвержденной информации у мужчины в целом неприязнь к церкви, а эти могилы могли стать просто мишенью для вымещения ненависти. В истории разбирается полиция. Возбуждены уголовные дела. По статье «За надругательство над телами умерших и местами их захоронения» ему грозит до 5 лет за решеткой.

Кресты на погосте меняли несколько раз. Фото: предоставлено отцом Феофаном.

Кресты на погосте меняли несколько раз. Фото: предоставлено отцом Феофаном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка, распространившая фейк о заболевшем коронавирусе главвраче, заплатит штраф

Женщине из Усолья-Сибирского придется выплатить 30 тысяч рублей (подробности)

Пьяный угонщик протаранил около 10 автомобилей на парковке в Иркутске

Задержали лихача владельцы машин (подробности)

Сибиряк спас медвежонка-сироту от голодной смерти и приютил у себя в квартире

Теперь Владимир Норин из Усть-Кута ищет пристанище для двухмесячного топтыжки в цирках и питомниках (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Задыхались от дыма, но спасали пациентов»: Врач рассказал, как загорелся аппарат ИВЛ, погубивший пятерых человек в петербургской больнице
По словам реаниматолога больницы Святого Георгия, из прибора вырвалось пламя в 10 сантиметров, которое стало быстро разгораться [эксклюзив kp.ru]
«Скачок напряжения или неисправный аппарат ИВЛ»: Эксперты объяснили, как в больнице Святого Георгия мог произойти пожар, в котором погибли пятеро пациентов
В самом медучреждении заявили, что проводка в отделении была хорошей, поэтому она не могла стать причиной возгорания [видео]
Новости 24
Схема движения автобусов изменится в Ленинском округе Иркутска
Крупный пожар уничтожил склад с 508 тоннами зерна в Боханском районе
В Заксобрании обсуждают расширение перечня пострадавших отраслей экономики для предоставления льгот по налогам
Игорь Кобзев: Важно сделать удобными для жизни все территории Иркутской области
Водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске, предстанет перед судом
Суммы штрафов для виновных в лесных пожарах могут возрасти в десять раз
«Ростелеком» лидирует по числу камер видеонаблюдения для юридических лиц
На улице Джамбула в Иркутске началась подготовка к реконструкции путепровода
Как узнать про выплаты врачам, которые работают с коронавирусными пациентами в Иркутской области
Угонщик, протаранивший около 10 автомобилей на парковке в Иркутске: «Я выпил и захотел покататься»
В Черемховском районе восстановили разрушенный во время наводнения мост
В Иркутске с 14 мая открылись общественные бани
Мой бизнес: как ученые могут помочь предпринимателям
Обещая исцелить от болезней, мошенницы из Ангарска обманули 9 пенсионерок
Москвичку, тайком добиравшуюся до Усолья-Сибирского, задержали и поместили в обсерватор
Предложенные президентом России меры поддержки населения одобрило большинство жителей страны
Число зараженных коронавирусом в Усть-Куте вахтовиков выросло до 69
На севере Иркутской области выпал снег: водителей просят отказаться от поездок
В Бурятии умер шестой пациент с коронавирусом