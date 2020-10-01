Новый корвет, названный в честь Героя России Алдара Цыденжапова, вышел на испытания в Японское море

новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Фото: пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России.

Из Владивостока на первые заводские ходовые испытания в Японское море вышел новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Построенный для Тихоокеанского флота корвет, назван в честь 19-летнего матроса из Забайкалья Алдара Цыденжапова, совершившего подвиг, который не забыть никогда. 24 сентября 2010 года Алдар спас 300 сослуживцев на эскадренном миноносце «Быстрый», а сам погиб страшной смертью.

Алдар Цыденжапов погиб в 19 лет. Фото: предоставлено "КП"

- Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдёт в состав Тихоокеанского флота до конца этого года, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа Минобороны России. – Он способен вести борьбу с вражескими надводными кораблями и подводными лодками. Также он оказывает артиллерийскую поддержку морского десанта. Ну а пока, в Японском море, будет проверяться тактико-технические характеристики корабля, его надежность и работоспособность в различных условиях.

Напомним, "КП"-Иркутск» подробно рассказывала о событиях 10-летней давности, после которых о героизме матроса Алдара Цыденжапова узнали во всей стране. 24 сентября 2010 года в машинном отделении на эскадренном-миноносце «Быстрый», на котором служил Алдар, произошел пожар. Алдар, заступивший на дежурство, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Находясь в центре пожара 9 секунд, он устранил утечку, и сам выбрался из охваченного пламенем отсека, получив ожоги 100% тела. Энергоустановка корабля была отключена. Если бы не этот поступок, произошел бы мощный взрыв, и все 300 матросов погибли бы. Сам Алдар скончался 28 сентября, не дожив до дембеля один месяц.

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