"Увидела ребенка с ориентировки и побежала за ним": сибирячка спасла пятиклассника, который два дня мерз и голодал на улицах

Ольга и спасенный ею пятиклассник. Фото: личный архив.

Щуплый мальчонка бежит по Улан-Удэ, крепко прижимая к себе бездомного щенка. Изголодался и насквозь промерз. Шутка ли, третьи сутки на улице! 5 октября ребенок ушел гулять, но домой не вернулся. Почему - загадка. Дома мать не находила себе места, полиция объявила его в розыск, подключились волонтеры.

- Утром 7 октября в чат «Лиза Алерт» пришла ориентировка, что пропал мальчик 11-ти лет, - рассказывает «КП»-Иркутск 34-летняя сибирячка Ольга Шаймарданова. - Увидела снимок, но приметы читать не стала. Я буквально только что вступила в ряды поисковиков, еще не прошла обучение, рано мне было на «задание». Но фотография мальчишки так и стояла перед глазами…

И когда сибирячка, буквально через пару часов проезжая по Улан-Удэ на авто, случайно заметила похожего ребенка со щенком на руках, ее сердце дрогнуло: «Неужели он?!» Пока выясняла у волонтеров, вот что одет пропавший мальчик, тот убежал.

- Бросила тачку, и за ним! - вспоминает Ольга. - И, как назло, загорелся красный сигнал светофора. Дождавшись зеленый (казалось, прошел целый час), я, как сумасшедшая, снося всех на своем пути, побежала дальше!

Догнала. Отдышалась, присела рядом на лавочку, сверила приметы - сомнений нет, он! А мальчишки снова след простыл. Ребята со двора рассказали Ольге, что он испугался, вдруг они заберут у него щенка.

Мальчик скитался по улицам, не выпуская из рук щенка, и даже купил ему корм на последние деньги. Фото: предоставлено Ольгой Шаймардановой.

«Что? Ты был так близко, и я тебя потеряла? Все равно найду тебя и верну сегодня домой!», - бешено стучала мысль в голове сибирячки.

Помчалась туда, куда ее вело чутье. И ведь не ошиблась! Снова увидев уже знакомый силуэт, про себя закричала от радости: «Не отпущу!» Но внешне оставалась спокойной, ведь ребенка важно было не напугать.

«Привет! Какой у тебя красивый щеночек. А что за порода?» - осторожно подошла она к мальчишке, переводя дух.

«Не знаю», - недоверчиво глянул он.

«Пойдем, накормим его, обогреем! Песик совсем оголодал», - чтобы доставить мальчонку в полицию, пришлось схитрить.

«Да он сытый» - вдруг заулыбался парнишка, доставая из куртки пачку собачьего корма.

- Представляете, какой-то прохожий дал ему 50 рублей, и нет бы купить себе булочку - он позаботился о собаке! - смеется Ольга Шаймарданова. - А как услышал о еде, так сразу глаза загорелись. Я его осторожно отвела в машину, накормила фруктами и повезла в полицию. Он даже не противился. Устал блуждать… Он за эти дни ушел на другой конец города! Где спал, чем питался, неизвестно. Я не стала спрашивать, чтобы не спугнуть. А ведь в любую ночь он мог уснуть на холоде и не проснуться…

Но, к счастью, с пятиклассником все в порядке. Полицейские передали его матери. И она, конечно, не забыла позвонить Ольге и сказать спасибо за спасение сына.

- Ребенок не в первый раз уходит из дома, - добавили в ГУ МВД по Бурятии. - Сейчас с семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Кстати, про щеночка тоже не забыли.

- Я нашла ему новых хозяев, он уехал в Кяхту, - улыбается Ольга. - Ну а я останусь в рядах поисковиков. Я, кстати, давно занимаюсь волонтерством и благотворительностью, так что помогать людям - мое призвание.

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