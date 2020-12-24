Осужденному из Иркутска, который осенью этого года прославился на всю страну после того, как вместе с сообщницей сбежал из-под стражи во время следственного эксперимента, предстоит услышать новый приговор суда. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении 31-летнего мужчины, который с подельниками грабил ювелирные салоны, возбуждено новое уголовное дело по статье «Бандитизм».- Причиненный ущерб от их налетов превысил 7 миллионов рублей, - сообщила Ирина Волк. - Чтобы отвести от себя подозрения, лидер вооруженной группы разместил в социальных сетях информацию о своем исчезновении, после чего покинул Иркутскую область. Поймали его в Краснодарском крае.Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала всю историю похождений иркутского налетчика и его спутницы, которых прозвали Бонни и Клайд. Свой первый разбой мужчина совершил в декабре 2013 года. Тогда с двумя товарищами он вынес 3 миллиона рублей из ювелирного салона. Вскоре в компании появилась девушка, которая согласилась вступить в преступную группу из-за проблем с деньгами.Налетчики начали грабить автозаправки, ювелирки, почты. Осенью, 2016 года, чувствуя, что полиция идет по следу, они рванули в Краснодар. Более 5 тысяч км ехали на мотоцикле, который купили на похищенные деньги, а также автостопом. Там иркутские Бонни и Клайд продолжили заниматься преступным ремеслом, грабя магазины. Задержали их только в июне 2017 года.- У группировки нашли оружие, которое использовалось во время нападений, - продолжает Ирина Волк. - Кроме того, в лесу и в жилище преступников нашли тайники, где хранились ружья, пистолеты, рации, мобильные телефоны, бронежилеты, украденные деньги и ювелирные украшения. Также найдены два автомобиля, которые, были куплены на похищенные деньги. Сейчас трое предполагаемых участников банды находятся под стражей. Еще один объявлен в федеральный розыск.Напомним, лидер банды был осужден на 11 лет колонии строгого режима. До сентябрьского побега он отсидел из них только 3. Женщина получила 9 лет. До побега ей оставалось провести за решеткой 5 лет. Теперь им могут добавить до 5 лет.- Всего у мужчины 15 налетов в Иркутской области и Краснодарском крае, - добавили в ГУ МВД России по Иркутской области. – 7 из них совершено в составе этой самой банды. За создание которой его и будут теперь судить.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он сдался, а напарнице дал уйти»: как отец и сын задержали заключенного Сергея Устюгова, сбежавшего от конвоя в Иркутске (Подробности)Иркутские Бонни и Клайд сбежали от конвоя со съемной квартиры: могло ли такое произойти (Подробности)За побег из-под стражи иркутским Бонни и Клайду могут добавить 5 лет заключения (Подробности)