Вот уже три недели иркутский питомник «К-9» восстанавливается после пожара. ЧП случилось 28 декабря: в 4.30 утра там загорелось здание ветеринарного блока, огонь перекинулся на дом, в котором вместе с семьей жил директор приюта Вячеслав Славин. Они выбежали почти на 30-градусный мороз, в чем были, и сразу начали спасать животных. В ветблоке находилось около 30 больных собак. Почти всех удалось спасти, но один щенок и один попугай все-таки погибли.На утро фото и видео с пострадавшего питомника разлетелись по всех крупным пабликам в соцсетях. Иркутяне сразу открыли сбор денег, помогали, кто чем может, причем не только деньгами. В «К-9» несли лекарства, сухой корм, крупу, запасы которых сгорели на пожаре. Нашлись и волонтеры, которые разобрали завалы и построили новые вольеры для животных.Как оказалось, о беде приюта узнали не только в Иркутске.- На нас вышел крупный бизнесмен и меценат Альберт Авдолян, - говорит Вячеслав Славин. – Он рассказал историю про своих детей близняшек. Ребятишки, услышав о пожаре, решили нам помочь необычным способом. 10 января брат и сестра отмечали день рождения, им исполнилось по 10 лет. На свой праздник они пригласили около 40 друзей. Так вот, близняшки попросили гостей не дарить им подарки, а вместо этого перевести деньги на счет иркутского приюта «К-9». Собранная сумма оказалась астрономической для нас – около 1,5 миллионов рублей.Более того, дети попросили отца отправить питомнику отдельную сумму от себя. По словам Вячеслава Славина, это еще 1 миллион рублей. Такой подарок в «К-9» называют сказочным. Куда пойдут деньги руководители приюта уже знают.- Купим рентген-аппарат для животных, который нам просто необходим, - продолжает Вячеслав Славин. – Он стоит около 2 миллионов рублей. Благодаря ему мы сможем делать снимки бездомным собакам, которых к нам регулярно приносят.Кстати, сгоревшее здание на территории питомника разобрали. Уже 6 января на его месте начали строить новое. Деньги на это собрали жители Приангарья и других регионов. По словам Вячеслава Славина, общими усилиями люди перевели 5 миллионов рублей. Новый блок будет двухэтажным, окончание стройки намечено на март 2021 года.Что касается причин пожара, то сразу после ЧП руководители в соцсетях выдвинули свою версию. По их словам, ветблок могли поджечь. Сейчас следователи выясняют детали. Дело контролирует лично глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФото пожара в питомнике «К-9» Иркутска (Подробности)На месте сгоревшего ветблока иркутского питомника «К-9» построят новый (Подробности)