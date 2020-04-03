Дневник сладкоежки "в завязке": как я отказалась от сахара

- Шоколадки-мармеладки для тебя в прошлом! - слова врача-косметолога звучали как обвинительный приговор суда.

На прием я пошла за красотой, ведь весна на дворе, хочется цвести. Я, правда, цвету, но совсем не так: прыщики на лице, нос блестит от жира, голова в перхоти…

- А может, спасут шампуни и масочки? - пытаюсь смягчить суровый вердикт.

- Не спасут, пока не пересмотришь питание, - неумолима медик. - Про сахар забудь!

Мир перевернулся с ног на голову. Я же привыкла на завтрак кофе с шоколадкой для бодрости, тортик за компанию с коллегами, перед сном - чай с печеньем. А в выходные непременно какао и ведерко ванильного пломбира под романтический фильм.

- Замени на авокадо! - радостно восклицает косметолог. - Это ведь так вкусно!

- Ну да, вам бы авокадо вместо любимых конфет, - бурчу себе под нос.

Но деваться некуда - быть красивой-то хочется! Вычеркнуть сладости из своей жизни навсегда я не готова, но продержаться хотя бы 21 день рискну. Говорят, именно за такой срок формируется привычка.

Конфетная ломка

«Смысл жизни потерян», - тоскливо подумала я, проснувшись в первый день эксперимента. Выходные, а у меня все планы рухнули! В кафе с подружками не пойду, там половина меню под запретом, гулять и смотреть кино без мороженого скучно. Целый день бездельничала и страдала, а вечером глушила сахарную ломку фруктами. Никогда не была фанаткой свежих витаминов, но теперь, видимо, придется. Удивительно, но даже яблоки, которые и в голодную студенческую годину не считались за лакомство, в тот вечер показались даром небес.

Вот бы хоть кусочек шоколадки съесть...Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующий день встряхнулась: погуляла, сходила на выставку и в театр. Культура - вот что, оказывается, приносит мне удовольствие помимо сахара! Отдых удался. Но если днем было легко и приятно, то к вечеру я чуть было не устроила набег на холодильник. У меня там заначка - кило шоколадного мороженого. Походив кругами по кухне, ушла спать ни с чем. Зато скоро прыщики начнут заживать. Зеркало сделало свое дело: заставило-таки вспомнить, что красота требует жертв.

Если честно, то первая неделя без допинга - самая мучительная. Не получая привычную дозу, организм взбунтовался: чуткий сон, повышенная усталость и раздражительность. А сладким нервы заесть не могу. Замкнутый круг…

Еще и соблазны повсюду. Коллеги на работе угощают молочным шоколадом и орешками в сахарной глазури. Лакомства лежат прямо на соседнем столе... «Съешь, никто же не заметит», - закрадывается предательская мыслишка. Нет уж, дудки! Я твердо решила слезть с «иглы» ради своей неотразимости. Давлюсь слюнками и, замечая результаты, ликую к концу первых семи дней мук: кожа на лице действительно стала чище.

Настроение отличное, энергии без сахара прибавилось.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У еды есть вкус!

Раньше я ощущала только два вкуса - сладкий и соленый. Но стоило всего неделю отдохнуть от сахарного передоза, и как будто прозрела. Сколько вокруг гастрономических изысков! Жирный и соленый фастфуд больше не лезет в горло, а сладость ощущаю во всем, даже в белом хлебе и молочных продуктах. А как заиграли красками рыба, авокадо, свежие овощи, сухофрукты и кедровые орешки, деревенский творог с ягодами, манго и бананы, мед…

- Не особо налегай на природные сладости, - как ножом по сердцу ударили слова косметолога на очередном приеме. - Это тоже сахар, пусть и менее вредный. А у тебя вон как личико посвежело!

Из открытий: съела десерт «Сникерс» - не кондитерский, нет, а из меню фитоняшек. В составе арахис, кешью, финики, кокосовое молоко и масло, переработанные в нежный мусс. Выглядит аппетитно, правда, дороговато: за 100 граммов отдала 210 рублей. На эти деньги лучше набрать пакет цельных орехов и сухофруктов. Зато теперь - плавали, знаем.

На пирожные уже не тянет!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перестройка сознания

Итак, на 10-й день эксперимента сознание перестроилось, причем само собой, без насилия! С утра зарядка. Никакого лежания на диване в выходные и сладкого винца по пятницам. Только здоровый образ жизни! Даже мысли стали позитивнее. На сладенькое, кстати, совсем не тянет.

- Ну и выдержка, - поражаются приятели, когда на дне рождения подруги я отказываюсь от праздничного торта.

К концу второй недели я полностью изменила режим питания. Приучила себя правильно завтракать: в меню каша с ягодами или фруктами, творог, реже отварные яйца. Про плотные обеды и ужины из хорошего шницеля, пиццы с колбасой, как было раньше, и думать забыла. Отныне мое любимое блюдо - гречка и вареная куриная грудка. Вместо постоянных перекусов в виде конфет и печенья - вода. Теперь отчетливо отличаю жажду от голода. Такая приятная легкость в теле появилась, и душа ликует. Еда больше не управляет самочувствием и настроением.

Сладости всегда любила, но теперь равнодушна.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Внешний вид и самочувствие - на ура

Думала, что окончание челленджа буду ждать, как дня рождения, в финале которого награжу себя большим куском торта со взбитыми сливками. Ничего подобного! Про вкусняшки я вспомнила только спустя два дня после окончания эксперимента. Специально, чтобы проверить, как изменились ощущения, налила чай с сахаром и достала магазинский йогурт со вкусом крем-брюле. Попробовала ложечку - тьфу, приторно! Нет, больше я сладкое не ем. Совсем.

«Свет мой, зеркальце, скажи»… - и отражение радует. Ни одного прыщичка за эти три недели! Щеки румяные, глаза блестят, перхоть исчезла. Больше нет нужды ходить к косметологу. Самочувствие тоже отличное. Легко просыпаюсь, бодрости хватает на весь день, да и по вечерам не чувствую себя выжатым лимоном. Одним словом, эксперимент удался. Более того, теперь сама хочу продолжить питаться правильно, без сахара, фастфуда и переедания.

P.S. Увы, не все так идеально. Есть один минус: к концу третьей недели я пристрастилась к кофе. Видимо, неосознанно заменила одно удовольствие другим. Нужно разбираться, иначе попаду из сахарного плена в кофеиновый.

Кожа на лице стала чище, и пару килограммов удалось сбросить!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Влияние глюкозы на анализ крови

Для точности эксперимента я дважды сдавала анализы в поликлинике: общий анализ крови, на гормоны щитовидной железы, витамин D и железо. Вначале эксперимента выяснилось, что все показатели в пределах нормы, кроме одного: у меня катастрофический дефицит витамина D, всего 6 единиц при минимуме 30. Неудивительно, ведь он вырабатывается в коже под воздействием солнца, а где в Сибири загорать зимой? Врач-косметолог прописала мне ударный курс витамина D, обещая, что через пару месяцев я стану еще краше и счастливее. Надо сказать, что повторная сдача анализов в конце эксперимента ничего нового не показала - отказ от сладкого не повлиял на основные параметры крови.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр МАНТАХАЕВ, врач-диетолог, врач-психотерапевт:

Наркотик для организма

- Организму нужна глюкоза - это энергия. При нормальном питании она в результате биохимических реакций вырабатывается в организме из белков, жиров и углеводов, поступающих с пищей. А сахар - это чистая глюкоза, то есть допинг, получаемый безо всяких усилий. Для организма это «наркотик». К тому же от сладкого в кишечнике вырабатывается серотонин (гормон счастья), который, поступая в мозг, повышает настроение.

Если отказаться от сахара, то сначала почувствуете дискомфорт, но затем мозг сам начнет синтезировать серотонин, и баланс восстановится. Ну а организм начнет самостоятельно вырабатывать глюкозу из продуктов, и обменные процессы восстановятся. Снизится риск заболеть атеросклерозом и диабетом. Можно есть мед, фрукты, сухофрукты, стевию - это невредный природный сахар, который тоже будет перерабатываться в глюкозу.

После 21 дня отказа от сахара я поняла, что легко могу обходиться без пирожных и шоколадок.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Надежда ПОПОВА:

Меняйте привычки плавно

Сладкоежкам живется нелегко. Сахар вызывает привыкание и даже подавляет волю. Знакомо ощущение, когда нет сил, грустно и не хочется ничего, кроме тортика? Вот-вот. Так что отказ от сахара - хорошее решение. Но если резко ограничиться в еде, то разожжете войну с собой - запрет ведь захочется нарушить! Поэтому лучше плавно меняйте привычки. Убедите себя: «Да, я могу поесть пирожное, но ведь яблоко полезнее и вкуснее». Кстати, спустя несколько дней вкусовые рецепторы очистятся, и вы действительно распробуете полезные продукты, а не фастфуд с усилителями вкуса.

Разберитесь, откуда взялась психологическая зависимость от сладкого. Заедаете стресс? Или вас с малых лет приучили, что за хорошие поступки полагается награда в виде конфетки? Значит, нужно составить список, что радует вас, кроме еды. Творчество, прогулки, общение с друзьями - что угодно! Научитесь получать приятные эмоции от впечатлений.

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