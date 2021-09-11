Иркутский стрелок Артем Черноусов получил BMW X3 за серебро на Олимпиаде в Токио

Артем Черноусов и его новый автомобиль. Фото: предоставлено "КП"-Иркутск" Артемом Черноусовым.

Серебряный призер Олимпиады в Токио иркутский стрелок Артем Черноусов получил еще один подарок за свою награду на Играх. 11 сентября Артем, вместе с другими спортсменами, вернувшимися из Японии с медалями, побывал в Кремле, где ему вручили новенький автомобиль BMW X3 с олимпийской символикой. Ключи атлетам передал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Отметим, что обладатели золотых наград получили BMW X5, серебряные и бронзовые призеры - BMW X3.

- Автомобиль я, конечно, оставлю себе, продавать точно не собираюсь, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Артем Черноусов, прокатившись на новом авто у стен Кремля – Поездом доставлю машину в Иркутск. Хочется быстрее обкатать ее, посмотреть что представляет из себя эта марка. Я очень рад.

Продавать машину Артем не собирается. Фото: предоставлено "КП"-Иркутск" Артемом Черноусовым.

«Комсомолка» рассказывала, что Токио Артем Черноусов завоевал серебро в миксте, в паре Виталиной Бацарашкиной. В финале наши стрелки в упорной борьбе уступили сборной Китая со счетом 14:16. При этом, по ходу стрельбы наши спортсмены вели в счете в 4 балла. Но крепче нервы оказались у китайских стрелков.

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