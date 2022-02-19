Топ вакансий в Иркутске в феврале с зарплатой от 80 до 200 тысяч рублей составил сервис SuperJob Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне, подумываете в этом месяце сменить обстановку и подыскать себе новое место работы? Тогда знакомьтесь с самыми достойными вакансиями в Иркутске в феврале 2022 года. Их во время исследования подобрал сервис SuperJob. Специалисты изучили февральские вакансии в городах с численностью населения от 500 тыс до 1 млн человек. Итак, рассказываем, на каких вакантных должностях в Иркутске предлагают доход от 80 до 200 тысяч рублей в месяц.

В Иркутске в феврале 2022 года самое «жирное» предложение ждет программиста «1С». Кандидату предлагают зарплату от 135 до 200 тысяч рублей в месяц. И это не предел, возможно повышение оплаты труда по итогам ежегодной аттестации. Ищут сотрудника с опытом работы от 2-х лет, навыками программирования в «1С» 8 и знанием стандартных механизмов платформы.

Серебро рейтинга досталось шеф-кондитеру ресторана с зарплатой от 120 тысяч рублей, а также оплатой питания. Сотруднику предстоит придумывать и разрабатывать новые десерты, управлять экономикой кухни и качеством продукции. От кандидата ждут понимание трендов рынка, опыт управления командой, а также портфолио и рекомендации с предыдущих мест работы.

В тройке высокооплачиваемых вакансий в феврале 2022 менеджер по продажам в строительную компанию с опытом работы от 1 года. Работнику предстоит заниматься сопровождением клиентов и работать с входящим трафиком. Здесь можно зарабатывать от 120 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит оклад и процент выполненных продаж.

В рейтинг также попала вакансия сметчика по общестроительным работам с зарплатой от 80-100 тысяч рублей в месяц. Здесь требуется опыт работы от 3-х лет, знание нормативной документации и программного обеспечения, правил составления сметной документации и знанием нормативов ценообразования.

Замыкает рейтинг вакансия менеджера по продажам в магазин мото и акватехники, в котором можно получать доход от 80 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Топ вакансий в Иркутске в феврале с зарплатой от 80 до 200 тысяч рублей

1. Программист «1С».- от 135 до 200 тысяч рублей

2. Шеф-кондитер - от 120 тысяч рублей

3. Менеджер по продажам в строительную компанию - от 120 тысяч рублей

4. Сметчик по общестроительным работам - от 80 до 100 тысяч рублей

5. Менеджер по продажам магазин мото и акватехники - от 80 тысяч рублей

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