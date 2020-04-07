«Сижу на рисовых хлопьях и воде»: из-за коронавируса сибирячка уже неделю живет в аэропорту Сеула

Аэропорт Инчхон в Сеуле буквально стал «домом» для 90 российских туристов, застрявших в Южной Корее. Из-за пандемии коронавируса с 27 марта авиасообщение России с другими странами закрыто. Рейсы отменяются, а у путешественников заканчиваются деньги - никто не рассчитывал, что отпуск затянется. Среди россиян, вынужденно поселившихся в аэропорту, есть и иркутяне.

Так, 21-летняя преподаватель музыки Кристина Аференок отправилась в Сеул с подругой на пару недель – погулять, посмотреть город – а в итоге застряла на полтора месяца, из них вот уже восемь дней живет прямо в аэропорту.

- Сначала мы просто не понимали, как выезжать домой в условиях карантина, а когда разобрались - рейсы стали отменять, мы пять раз подряд не попали на самолет, - рассказывает сибирячка. - Оплату за них вернут нескоро, возможно, в течение месяца. Обещали, что улетим в Хабаровск 7 апреля, но рейс отменили буквально за несколько часов. Говорят, борт заберет нас завтра, но, если честно, верится с трудом.

Поначалу девушки жили в отелях, а теперь, когда денег почти нет, поселились в аэропорту. Условия, понятно, не гостиничные: спят прямо на сидениях, по очереди, чтобы не лишиться вещей. Горячие обеды - тоже редкость, если только кто-то поделится заварной лапшой, а в кафе бесплатно нальют кипятка. Приходится довольствоваться водой (ее приносят волонтеры – корейцы и русские) и самым дешевым снэком - рисовыми хлопьями.

- Трудности нас сплотили: если у кого-то есть деньги, этот человек снимает номер в отеле на сутки и зовет всех желающих принять душ и привести себя в порядок, - говорит Кристина Аференок. - Мы хотя бы можем выйти из аэропорта, а вот туристы, которые летят из других стран с пересадкой в Южной Корее, никуда не могут выйти из транзитной зоны (а это 40 россиян – прим.ред.). Им намного сложнее.

Туристы из России ждут, когда смогут вернуться домой из Южной Кореи. Фото: скриншот видео.

Не падает духом и 21-летний повар Дмитрий Шумихин из Иркутска. Он путешествует по Южной Корее уже полгода и с удовольствием продолжил бы знакомиться со страной, но из-за коронавируса парню пришлось срочно собираться домой. В аэропорту он живет с 1 апреля, иногда выезжая в Сеул, чтобы снять номер в гостинице и помыться.

- Непростая ситуация, но мы не унываем, - бодро улыбается Дмитрий. - Помогают местные жители. Вот, например, представитель симфонического оркестра Южной Кореи прислал продукты, одеяла и одежду туристам, сидящим в транзитной зоне. Корейцы отправляют деньги знакомым россиянам, которые, как я, живут в аэропорту. У меня пока кое-какие запасы есть, и я стараюсь экономить. Ем только раз в день в каком-нибудь ресторанчике. Сытный обед с супом, мясом, рисом и кимчи обходится примерно в две тысячи рублей – по местным меркам это недорого, но для туриста, конечно, накладно.

Дмитрий Шумихин тоже вынужден жить в аэропорту Сеула, но иногда выбирается в город. Фото: Инстаграм horaldfos.

Российские туристы, застрявшие в аэропорту Инчхон, развлекают себя, как могут. Рисуют, читают книги, общаются, следят за свежими новостями. Стараются подбодрить друг друга и не теряют надежды, что скоро окажутся дома. Тем более, что с 6 апреля Правительство России возобновило чартерные рейсы для вывоза туристов из-за рубежа.

- Посольство России в Республике Корея продолжает отслеживать ситуацию, - отмечают в ведомстве. - Списки россиян, находящихся в аэропорту Инчхон, переданы компетентным органам. Сотрудники Консульского отдела доставляют соотечественникам предметы первой необходимости, включая воду, лекарства, вещи для детей. Врач оказывала медицинскую помощь, кому необходимо. На месте выдавали документы для Иммиграционной службы Кореи и подробно рассказывали, как получить помощь через портал Госуслуги.

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