Лесные пожары в Иркутской области 2020: когда и в каких районах будет гореть тайга

Конечно, все мы помним горячее лето 2019 года, когда Иркутская область стабильно находилась в числе лидеров по количеству лесных пожаров. С июня по август горело более 700 (!) тысяч гектаров тайги, густым дымом затягивало северные города, деревни и поселки. Какая статистика будет в этом году, сейчас не угадаешь. Прогноза - засушливое лето ждет нас или дождливое - пока нет, но пожароопасный сезон в регионе с 10 апреля, как говорится, объявляется открытым!

И открылся он… первым пожаром в Иркутском районе. 9 апреля лес загорелся в 7 километрах от поселка Мельничная Падь. Огнем охвачено 22 гектара.

- По словам местных жителей, они слышали звук проезжающей в ту сторону, где возник очаг, техники, предположительно квадроциклов, - рассказывает заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. - Местность в районе болотистая, но из-за раннего схода снега травяная подстилка уже высохла. Специалисты нашли три разрозненных очага.

Серьезные ЧП в Приангарье случаются не только летом, но и весной. Сразу вспоминается история поселка Бубновка. Огненная стихия в апреле 2017 года стерла ее с лица земли. К счастью, обошлось без жертв, все жители сумели спастись. Вот и нынче, согласно долгосрочному прогнозу, который на год составила федеральная Авиалесоохрана, Иркутская область, Бурятия и Забайкалье снова оказались в зоне риска. Опасность будет сохраняться вплоть до сентября. В мае стихия может разбушеваться на юге области, в июне - на западе и юге, в июле - на севере, в августе - на северо-западе, в сентябре - в центральной и южной.

карта опсности лесных пожаров на апрель 2020 года. Фото: Авиалесоохрана России

- В этом году даже на севере области ранняя весна, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Там особый противопожарный режим будет введен с 1 мая по 15 июля. В остальных районах он действует с 10 апреля по 15 июня.

Если вы не хотите повторения прошлогодней истории, то о пикниках в лесу, шашлыках на дачах и сжигании прошлогодней листвы придется пока забыть, ведь за это можно выложить целое состояние. Всех любителей пожарить шашлыки на природе ждет штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

А если во время сжигания травы начался настоящий пожар и сгорело чье-то имущество или пострадали люди, то штраф увеличится до 5 тысяч рублей. Точно такое же наказание ждет тех, кто повторно нарушил противопожарный режим.