2020-04-10T14:44:38+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области 2020: когда и в каких районах будет гореть тайга

Авиалесоохрана составила прогноз на весь год, лес у нас может гореть вплоть до сентября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Лесные пожары в Иркутской области 2020: когда и в каких районах будет гореть тайгаЛесные пожары в Иркутской области 2020: когда и в каких районах будет гореть тайга
Изменить размер текста:

Конечно, все мы помним горячее лето 2019 года, когда Иркутская область стабильно находилась в числе лидеров по количеству лесных пожаров. С июня по август горело более 700 (!) тысяч гектаров тайги, густым дымом затягивало северные города, деревни и поселки. Какая статистика будет в этом году, сейчас не угадаешь. Прогноза - засушливое лето ждет нас или дождливое - пока нет, но пожароопасный сезон в регионе с 10 апреля, как говорится, объявляется открытым!

И открылся он… первым пожаром в Иркутском районе. 9 апреля лес загорелся в 7 километрах от поселка Мельничная Падь. Огнем охвачено 22 гектара.

- По словам местных жителей, они слышали звук проезжающей в ту сторону, где возник очаг, техники, предположительно квадроциклов, - рассказывает заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. - Местность в районе болотистая, но из-за раннего схода снега травяная подстилка уже высохла. Специалисты нашли три разрозненных очага.

Серьезные ЧП в Приангарье случаются не только летом, но и весной. Сразу вспоминается история поселка Бубновка. Огненная стихия в апреле 2017 года стерла ее с лица земли. К счастью, обошлось без жертв, все жители сумели спастись. Вот и нынче, согласно долгосрочному прогнозу, который на год составила федеральная Авиалесоохрана, Иркутская область, Бурятия и Забайкалье снова оказались в зоне риска. Опасность будет сохраняться вплоть до сентября. В мае стихия может разбушеваться на юге области, в июне - на западе и юге, в июле - на севере, в августе - на северо-западе, в сентябре - в центральной и южной.

карта опсности лесных пожаров на апрель 2020 года. Фото: Авиалесоохрана России

карта опсности лесных пожаров на апрель 2020 года. Фото: Авиалесоохрана России

- В этом году даже на севере области ранняя весна, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Там особый противопожарный режим будет введен с 1 мая по 15 июля. В остальных районах он действует с 10 апреля по 15 июня.

Если вы не хотите повторения прошлогодней истории, то о пикниках в лесу, шашлыках на дачах и сжигании прошлогодней листвы придется пока забыть, ведь за это можно выложить целое состояние. Всех любителей пожарить шашлыки на природе ждет штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

А если во время сжигания травы начался настоящий пожар и сгорело чье-то имущество или пострадали люди, то штраф увеличится до 5 тысяч рублей. Точно такое же наказание ждет тех, кто повторно нарушил противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары в Иркутской области и Бурятии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутске на 10 апреля: еще двое больных
Аферисты похитили полмиллиона рублей у пяти жителей Братска
Игорь Кобзев: Наша задача - подготовиться к любым вариантам развития событий
Дорожные ограждения начали менять в центре Иркутска
У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента купил блокатор вирусов, защищает ли он от «короны»
Продление дистанционного обучения в Иркутске в период коронавируса: школьники будут заниматься онлайн до 30 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля из-за коронавируса
Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районе
Резервный фонд Иркутской области для борьбы с коронавирусом увеличен до 1,5 млрд рублей
Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов