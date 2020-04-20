2020-04-20T08:22:51+03:00
Здоровье

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 апреля: число заболевших продолжает расти

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 апреля показывает, что болезнь найдена в 11 регионах
Виктория ГЕРКО
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 апреля: число заболевших продолжает расти.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 апреля: число заболевших продолжает расти.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приангарье растет. Изменилась и карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 апреля. На утро понедельника в регионе зарегистрирован 71 случай заражения. Лечение в больницах сейчас проходят 56 пациентов. Семь из них приехали из обсеравторов, после того как результаты их анализов показали положительную реакцию на COVID-19. Есть и хорошие новости. 12 пациентов выздоровели и выписаны домой. К несчастью, сегодня утром стало известно, что еще один человек с подтвержденным диагнозом скончался в Приангарье.

В каких районах больше всего заболевших? В этом поможет разобраться карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 апреля. Лидирует региональный центр. Всего 45 зафиксированных случаев с начала пандемии. Четверо туристов привезли вирус из Таиланда, один - из Питера, еще один - из Москвы. Шестеро пациентов – транзитные пассажиры из обсерваторов. 21 пациент подхватил вирус уже в областном центре.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 апреля. Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 апреля. Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

На втором месте по количеству зараженных находится Ангарск. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 апреля показывает, что там 6 заболевших. Двое заразились в Таиланде и Москве. Два человека подхватили вирус в городе. Еще два пациента уже выздоровели и выписаны домой. Далее следует Черемхово. Там 6 случаев, как и в Ангарске. Несколько дней назад в Черемхово поставили первый диагноз, а сегодня выявлено уже 6 случаев: пятеро заразились от прилетевшего туриста из Москвы.

В Иркутском и Осинском районах выявлено по три случая заражения. Пациенты подхватили вирус в Таиланде, Бурятии и в Иркутске. Еще по два случая заражения нашли в Аларском и Шелеховском районах.

По данным карты распространения коронавируса в Иркутской области на 20 апреля, меньше всего случаев заражения в Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и Усть-Куте, где нашли по одному заболевшему. В Братском районе, в котором был всего один заболевший из Испании, новых случаев не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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