Песни Великой Победы: «Журавли»

«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…». Через несколько лет после появления этой песни в местах боев 1941—1945 годов стали возводить стелы и памятники, центральным образом которых стали летящие журавли. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Этот выпуск посвящаем песне…

«Журавли»

Автор слов: Расул Гамзатов

Композитор: Ян Френкель

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый,

Летит в тумане на исходе дня,

И в том строю есть промежуток малый,

Быть может, это место для меня.

Настанет день, и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой же сизой мгле,

Из-под небес по-птичьи окликая

Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей...

ИЗ ИСТОРИИ

Стихотворение «Журавли» дагестанский поэт Расул Гамзатов написал на родном аварском языке, посетив памятник японской девочке, которая страдала от лейкемии после атомного взрыва в Хиросиме и надеялась, что ее спасут бумажные журавлики. На русский язык стихотворение перевел Наум Гребнев. Затем его напечатали в журнале «Новый мир», который и попался на глаза певцу Марку Бернесу. Прочитав стихотворение, Бернес тут же обратился к композитору Яну Френкелю. В 1969 году певец, будучи тяжело белен, записал новую песню. Она оказалась последней в его жизни. В 2014-м журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды, стал официальным символом движения «Бессмертный полк».

Александр Душин, глава города Усть-Кута:

Фото: Предоставлено администрацией Усть-Кута

- Песня «Журавли» в исполнении Марка Бернеса напоминает мне о летчиках, в тяжелейших условиях перегонявших такие нужные фронту самолеты из США, с Аляски, через Сибирь до Красноярска. Трасса вошла в историю как «АлСиб». И как журавли в поднебесье, уходили в вечность погибшие экипажи. Останки четырех летчиков захоронены в Усть-Куте. Во многом мы знаем о них благодаря краеведу Нине Сидраковне Куршевой, вместе со следопытами собиравшей свидетельства очевидцев, документы, фотографии, чтобы сохранить память об участниках «АлСиба». Сегодня мы должны склонить голову перед солдатами Великой Отечественной войны, сказать слова благодарности историкам, краеведам, поисковым отрядам, кто по крупицам восстанавливает события давно ушедших дней, сохраняя для потомков имена героев.

Память не должна быть безымянной

Имя Нины Сидраковны Куршевой хорошо известно не только в Усть-Куте, но и далеко за пределами Иркутской области и даже России. Не одно поколение поисковиков воспитала она. Не раз вместе со следопытами принимала участие в конференциях, в том числе и международных, посвященных Великой Отечественной войне. Обширный материал собрала она и по воздушной трассе «Аляска - Сибирь», «АлСиб», в ее архиве сотни свидетельств о тех событиях 1942 - 1945 годов.

- Только не говорите, что это я стояла в начале изысканий о трассе «АлСиб», - гневаясь, говорит Нина Сидраковна. - Первыми в Усть-Куте эту работу начали военком Евгений Аксеев и секретарь Усть-Кутского горкома комсомола Лев Белоконенко. Евгений был знаком с братом летчика Иванова, погибшего под Усть-Кутом, и по его просьбе в 1963 году занялся поиском места авиакатастрофы экипажа. К поискам я подключилась в 1964 году.

Краевед раскладывает на столе папки с документами и фотографиями - и возвращаются из небытия имена и лица участников тех событий. Скупые строки, но сколько за ними человеческого горя, боли и слез. Этого нельзя забыть, это не должно повториться.

Георгий Иванов. Фото: Предоставлено администрацией Усть-Кута

За время перегона на трассе «АлСиб» погибли 113 летчиков, 15 из них на территории Иркутской области. Первым открыл скорбный список экипаж капитана Александра Ивановича Дудина, вместе с ним погибли штурман Николай Иванович Гутафель и стрелок-радист Тулеген Исмаилович Исмагилов. Это случилось 7 декабря 1942 года напротив деревни Марково, практически на глазах местных жителей. Тела погибших похоронили там же, на кладбище.

Георгий Михайлович Иванов с сыном Сергеем. Фото: Предоставлено администрацией Усть-Кута

Как вспоминала Вера Дмитриевна, вдова старшего лейтенанта Ивана Ивановича Заломина, ее муж дружил с лейтенантом Георгием Михайловичем Ивановым. 12 июля 1943 года их экипажи вылетели из Киренска и взяли курс на Красноярск. В письме следопытам Вера Дмитриевна приводит свидетельство штурмана Н.Ф. Яшина, летевшего в одной группе с экипажами Иванова и Заломина:

«Прогноз дали от Киренска до Усть-Кута. Тайга закрыта дымом, а дальше дым сомкнется с облаками и до Ангары будет сплошная облачность. Из-за этого потеряли связь и два самолета повернули обратно в Киренск. Самолет Иванова был найден еще в 1943 году жителями Усть-Кута, он разбился о сопку... А самолет Заломина не обнаружили».

Вдова Георгия Иванова - Августа Сергеевна. Фото: Предоставлено администрацией Усть-Кута

В 1963 году Аксеев и Белоконенко, по воспоминаниям старожилов Усть-Кута Нечаевой и Суплецова, разыскали в 12 километрах от города место гибели и могилу Георгия Михайловича Иванова и стрелка-радиста Георгия Николаевича Шабурова. Комсомольцы судоверфи изготовили металлический обелиск. Тогда же на могилу приезжала вдова Иванова Августа Сергеевна.

Место гибели экипажа Заломина удалось обнаружить только в 2000 году. Областная молодежная организация «Дань памяти», куда входили ПО «Эдельвейс» и ПО «Наследие», провели разведывательные экспедиции по местам гибели трех самолетов. Одно из них - близ села Каймоново Усть-Кутского района, где и были найдены разбитый самолет и останки лейтенанта Ивана Ивановича Заломина и штурмана Ивана Архиповича Максимова. По просьбе семьи Ивановых останки летчиков двух экипажей в 2003 году были захоронены в парке Славы в Усть-Куте. На могилу приезжали сын Иванова Сергей и правнук Алексей.

Говорят, война не закончится до тех пор, пока не будет предан земле последний солдат.

Тела лейтенанта Александра Васильевича Глушцова и стрелка-радиста Владимира Сергеевича Шевчука, погибших в мае 1944 года близ деревни Никулино Киренского района, найдены не были. Их горящий «Бостон» упал в реку Лену и затонул. До сих пор не установлено место катастрофы «Аэрокобры» капитана Григория Петровича Чуйко, пропавшего без вести в октябре 1943 года в Нижнеилимском районе. Неизвестно, где похоронен майор П.Ф. Морозов и где погиб уроженец села Карпово борт-механик и радист Иван Жуков.

Память не должна быть безымянной, поэтому молодым предстоит принять эстафету поиска у старших.